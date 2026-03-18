Google Pixel : la mise à jour de mars casse (encore !) l’affichage permanent

Il est indispensable d’installer les mises à jour les plus récentes dès qu’elles sont disponibles afin de préserver la sécurité de son appareil. Mais l’on peut comprendre que ce soit frustrant lorsque l’une d’entre elles introduit un nouveau bug, a fortiori quand il avait déjà été corrigé. Les Google Pixel sont victimes de cette situation : l’affichage permanent dysfonctionne de nouveau.

Pixel 10 Pro
Crédits : Phonandroid

Quand il s’agit de bugs, on aimerait que l’adage « Une fois n’est pas coutume » se vérifie. Mais il semble malheureusement que ce ne soit pas toujours le cas. La mise à jour de mars dédiée aux smartphones Google Pixel réintroduit un bug, qui avait déjà été apporté par la mise à jour de décembreavant d’être corrigé tardivement fin janvier.

Alors oui, parfois, il y a des dysfonctionnements qui séduisent les utilisateurs, comme celui de la barre de recherche du Pixel Launcher, mais c’est loin d’être le cas de ce problème de gel de l’écran avec l’Always-On Display (AOD) – qui devient un peu trop fréquent au goût des utilisateurs : on le disait, s’il est apparu après le patch de décembre, un tel bug avait déjà été signalé seulement quelques jours après le lancement de la gamme Pixel 10.

Always-On Display : le retour du bug sur les Google Pixel

Si jamais vous rencontrez un bug avec votre smartphone, vous pouvez être quasiment sûr de trouver quelqu’un qui en parle sur Reddit. L’auteur du post original n’aura peut-être pas la solution, mais au moins, vous vous sentirez moins seul avec votre problème. C’est sur ce réseau social que fleurissent les témoignages de propriétaires de Pixel à propos de ce bug de l’affichage permanent de la dalle.

Ils rapportent que leur smartphone se fige lorsqu’il est sur l’AOD. Pire, certains déplorent également un blocage sur l’écran de verrouillage. Si certains appareils recommencent à répondre après quelques secondes, le redémarrage forcé semble être l’unique solution pour se sortir de ce bug.

S’il apparaît que ce bug affecte davantage des Pixel 10 et 10 Pro, il semble que la série Pixel 9 ne soit pas épargnée cette fois-ci – contrairement à décembre dernier, où le problème semblait ne concerner que certains propriétaires de Pixel 10.

Surtout, il semble n’y avoir aucun moyen de le contourner, à part désactiver complètement la fonction AOD en attendant que Google ne déploie un correctif – la réinitialisation aux paramètres d’usine effectuée par un utilisateur désabusé n’ayant eu aucun effet. Le bug étant récurrent, il met en lumière une défaillance de la firme de Mountain View au niveau du contrôle qualité, comme le souligne Android Police. Il ne reste plus qu’à espérer que Google dégainera un correctif plus rapidement que la fois dernière…


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