Dreame dévoile la série X60 Pro, pour un lavage autonome du futur

Trois nouveaux robots-aspirateurs font leur apparition dans le catalogue de Dreame. La série X60 Pro, qui comprend le X60 Pro Ultra Complete, le X60 Pro Ultra Matrix ainsi que le X60 Pro Master, propose un nettoyage automatisé de pointe.

Si Dreame s’est récemment lancé dans les fusées, avec un concept-car capable de passer de 0 à 100 km/h en moins d’une seconde, l’entreprise est davantage connue pour ses aspirateurs. Dreame veut par exemple en finir avec les recoins sales grâce à deux aspirateurs-balais sans fil, les V30 et V20 Pro. D’ailleurs, la semaine dernière, l’un de ses aspirateurs-laveurs, le Dreame H12 Pro FlexReach, a eu droit à une énorme promotion chez Boulanger.

Mais Dreame va encore plus loin en dévoilant sa toute nouvelle gamme de robots nettoyeurs X60 Pro. Celle-ci se décompose en trois modèles affichant des capacités uniques. Parmi celles-ci, on retrouve notamment une technologie de bras extensibles, un système automatique de remplissage, ou encore la possibilité de changer automatiquement les serpillières équipant les robots.

On commence par le modèle phare de la gamme, le X60 Pro Ultra Complete, avec un prix de départ de 1 499 €. Celui-ci est équipé du double bras UltraExtend™ de Dreame, qui permet à la brosse latérale de s’étendre considérablement. Celle-ci peut ainsi s’étirer jusqu’à 12 cm. La serpillière, quant à elle, peut gagner pas moins de 18 cm. En d’autres termes, le robot nettoyeur est capable d’atteindre des angles et des bords difficiles d’accès. Il est important de noter que la technologie UltraExtend™ équipe l’ensemble de la gamme X60 Pro.

Dreame X60 Pro : une gamme de robots aspirateurs polyvalents et autonomes

On retrouve ensuite le X60 Pro Ultra Matrix, qui pousse le concept encore plus loin pour 1 699 €. Le robot nettoyeur est en effet équipé d’une technologie phare de Dreame : le concept Matrix. Celui-ci permet au robot de changer automatiquement de serpillière en fonction des pièces à traiter.

Pour la salle de bain, le robot choisira une serpillière éponge, contre une serpillière en nylon pour le nettoyage de la cuisine. Enfin, le traitement des espaces de vie s’accompagnera d’une serpillière thermique. Le X60 Pro Ultra Matrix est également disponible en version Vision, qui dispose d’une station transparente accompagnée de l’éclairage Soft Dot Matrix de Dreame.

Le X60 Pro Master, disponible à partir de 1 599 €, voit son autonomie considérablement augmentée. En effet, ce dernier est doté d’une capacité de remplissage et de vidange entièrement automatique. Le robot se rend tout seul dans une station pour effectuer la manœuvre. Celle-ci affiche un format compact de seulement 416 × 443 × 249 mm.

L’ensemble de la gamme X60 Pro dispose d’une puissance d’aspiration de 42 000 Pa, couplée à la technologie HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0 de Dreame. Les robots sont également capables de reconnaître pas moins de 320 obstacles différents, une performance rendue possible par le système AI OmniSight 3.0 de l’entreprise.