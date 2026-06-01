Dreame lance la Pet Line, un nouvel écosystème intelligent pour animaux de compagnie

Dreame va toujours plus loin pour le bien-être de vos animaux de compagnie. L’écosystème Pet Line comprend, entre autres, une litière autonettoyante Moduloo Pure, un couchage climatisé Moduloo Clima, ainsi qu’une fontaine à eau intelligente, la Lumina Flow.

Dreame Pet Line
Crédits photo : Dreame

Dreame est bien connue pour sa large gamme d’aspirateurs à la pointe de la technologie. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le X50 Complete, le nec plus ultra qui passe presque partout, ou encore le H15 Pro Heat, la nouvelle référence des aspirateurs-laveurs. Dreame vient également de dévoiler sa toute nouvelle gamme de robots-aspirateurs, la série X60 Pro. Mais l’entreprise s’attaque cette fois à un tout autre domaine : le bien-être de vos animaux favoris.

Le nouvel écosystème Dreame Pet Line comprend de multiples appareils, qui visent à vous faciliter la vie et à améliorer celle de vos animaux de compagnie. Celui-ci comprend un sac de transport pour chat extensible, une litière autonettoyante, ainsi qu’un couchage pour chat chauffant et/ou rafraîchissant.

Commençons par la litière autonettoyante Moduloo Pure. Celle-ci est adaptée aux chats pesant jusqu’à 15 kg, dont elle détecte automatiquement l’entrée. La litière peut être nettoyée automatiquement ou manuellement, selon vos préférences. Et, pour éviter de vous réveiller la nuit, celle-ci peut être programmée pour rester silencieuse lorsque vous le souhaitez. La Moduloo Pure combat également les mauvaises odeurs à l’aide d’un module de désodorisation à air frais.

Dreame : la technologie au service du confort de vos animaux

On retrouve ensuite le couchage climatisé Moduloo Clima de Dreame. Celui-ci est capable de détecter automatiquement la température ambiante et de la modifier à votre convenance — ou plutôt, à la convenance de votre compagnon favori. Moduloo Clima peut ainsi moduler la température de 20 à 32 °C. De plus, l’appareil est en mesure d’effectuer une pesée automatique avec affichage en temps réel.

Côté divertissement pour animaux de compagnie, Dreame propose également le TunnelGo. Ce dernier, qui prend la forme d’un simple sac à dos, est capable de déployer un tunnel pouvant atteindre 2 à 3 fois sa taille initiale. L’ensemble est équipé d’un coussin chauffant, ainsi que d’un système de ventilation.

Lire aussi – Les nouveaux robots tondeuses A3 AWD de Dreame misent sur l’IA, mais pas que

Dreame propose également une fontaine à eau intelligente, baptisée Lumina Flow. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci est bien plus qu’une simple fontaine automatique. La Lumina Flow permet par exemple un suivi précis de la consommation d’eau de votre animal de compagnie, accompagné d’une surveillance vidéo HD en temps réel. La fontaine dispose d’un réservoir de 6 L pour l’eau propre, et de 1,5 L pour les eaux usées.

On retrouve enfin le distributeur de nourriture intelligent de Dreame, le Lumina Feast. Et, encore une fois, celui-ci ne se contente pas de nourrir votre chat. En effet, l’appareil est équipé d’un système de communication vidéo en temps réel via l’application Dreame. De plus, le Lumina Feast permet de suivre précisément la consommation de votre animal grâce à un système de pesée intégré.


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