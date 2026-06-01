Samsung Galaxy Z Fold 8 : ces répliques exactes montrent la grosse différence du design avec le modèle Ultra

Le Galaxy Z Fold 8 Fold Ultra a fait l'objet de nombreuses spéculations au cours des derniers mois, spéculations qui arrivent désormais à leur terme maintenant que la date de sortie approche. C'est notamment le cas du design du smartphone, dont de récentes photos volées de répliques révèlent un élément crucial par rapport au modèle standard.

galaxy z fold 8 et ultra
Crédits : Ice Universe

Tic tac, tic tac : la date de sortie de la nouvelle gamme de smartphones pliants de Samsung approche à grands pas. Aux dernières nouvelles, l'événement Unpacked dédié aura lieu le 22 juillet prochain. Si les utilisateurs attendent cette conférence avec impatience, c'est parce que cette année, le constructeur coréen va modifier un peu sa formule habituelle. En plus des traditionnels modèles Flip et Fold, une troisième variante va venir grossir les rangs.

Faute de mieux, on a longtemps appelé cette variante “Wide Fold”, avant d'apprendre récemment qu'il s'agira en réalité d'un Galaxy Z Fold 8 Ultra (à prononcer après avoir pris une grande bouffée d'air). En plus de ce nom à rallonge, on apprend surtout que ce modèle sera, contre toute logique, moins avancé techniquement que le modèle “standard”. Mais surtout, c'est bien au niveau de son design que le modèle Ultra va se différencier de ses camarades.

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Voilà à quel point le design du Galaxy Z Fold 8 Ultra sera différent

On le savait déjà, la stratégie de Samsung avec le Galaxy Z Fold 8 Ultra est de concurrencer directement l'iPhone Ultra à venir, avec un smartphone pliant similaire, à savoir beaucoup plus large que ce à quoi nous a habitué le constructeur jusqu'à maintenant. Mais large à quel point ? Quelques images du téléphone nous sont déjà parvenues, mais c'est grâce à la comparaison côte-à-côte fournie par le leaker Ice Universe qu'il est possible de bien mesurer la différence avec le Galaxy Z Fold 8 standard.

En effet, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, le facteur de forme du modèle Ultra sera donc bel et bien plus large, mais surtout plus petit sur la hauteur. Ce choix a d'ailleurs poussé Samsung à opter pour un bloc photo composé de deux capteurs, contre trois pour la variante standard. Autrement dit, en plus de la fiche technique plus raisonnable, il s'agira surtout d'une question de goût personnel quand viendra le temps de faire un choix pour les utilisateurs : plus large mais plus petit, ou bien plus grand mais plus étroit.


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