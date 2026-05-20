Surprise, le Samsung Galaxy Z Fold 8 n’aurait pas ces fonctionnalités que l’on était certain qu’il aurait

Une récente fuite vient de jeter un froid auprès de ceux qui attendent le Galaxy Z Fold 8. Alors qu'il paraissait logique que le prochain pliant premium de Samsung hérite de certaines des fonctionnalités du Galaxy S26, il semblerait que cela ne sera finalement pas le cas.

Galaxy Z Fold 7

L'été arrive bientôt et avec lui, la traditionnelle conférence Unpacked où Samsung dévoile sa prochaine fournée de smartphones pliables. Cette année sera un peu particulière puisqu'un petit nouveau, le Galaxy Z Wide Fold, devrait se joindre à la fête, mais ce sera bien entendu sur le Galaxy Z Fold 8 que tous les regards seront tournés. Et pour cause : jusqu'à maintenant, les fuites à son sujet ont été plutôt encourageantes.

Le smartphone devrait embarquer une meilleure batterie avec une recharge plus rapide que son prédécesseur, mais aussi un processeur plus performant. Le tout, pour un prix similaire à celui du Galaxy Z Fold 7, si les leakers ne se sont pas trompés. Il y a de quoi saliver si vous êtes déjà acquis à la cause des smartphones. Ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas déçu sur certains points. Surtout si vous prenez certaines fonctionnalités pour acquises.

Sur le même sujet — Samsung laisse lui-même fuiter des images officielles des Galaxy Z Fold 8 et Wide Fold

Ne vous attendez pas à retrouver ces fonctionnalités premium sur le Galaxy Z Fold 8

Sorti en février dernier, le Galaxy S26 Ultra a introduit une technologie révolutionnaire : le Privacy Screen, capable de camoufler son écran des regards indiscrets. On pensait donc qu'il ne serait pas très risqué de prédire que le Galaxy Z Fold 8 y aurait lui aussi droit. Ce ne serait finalement pas le cas, à en croire le leaker Ice Universe. Ce dernier va même plus loin. En pluys Privacy Screen, le Galaxy Z Fold 8 serait en plus privé du S-Pen.

Le stylet est pourtant présent non seulement sur le Galaxy S26 Ultra, mais le Galaxy Z Fold 8 en bénéficierait bien plus avec son écran beaucoup plus grand. Difficile donc d'expliquer cette décision de la part de Samsung. L'absence de Privacy Screen se comprend un peu plus, puisqu'on l'imagine que la technologie est plus compliquée à intégrer sur un écran de 6,9 pouces.


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