Le Samsung Galaxy Z Fold 8 pourrait corriger l’un des plus gros défauts de la gamme en s’inspirant du TriFold

Si Samsung est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs fabricants de smartphones au monde, ses appareils se traînent les mêmes défauts d'année en année. Mais il se pourrait bien que 2026 change la donne, en apportant une petite révolution notamment sur la série des Galaxy Z Fold.

À l'heure actuelle, le Galaxy Z Fold 7 est l'un des smartphones qui se rechargent le plus moins rapidement sur le marché. Il faut compter environ 90 minutes pour que celui-ci passe de 0% à 100% d'autonomie. C'est une fâcheuse habitude qu'a Samsung de ne pas booster la charge sur ses téléphones, officiellement par crainte d'abîmer leur batterie. Reste que la plupart d'entre eux sont à la traîne, et ce, depuis des années. Mais il se pourrait que les choses changent enfin en 2026.

Une récente rumeur a d'abord évoqué l'arrivée d'une nouvelle batterie de 5000 mAh dans la série Z Fold. De quoi donner de l'espoir pour les futurs utilisateurs, mais encore faut-il que celle-ci ne mette pas des lustres à se recharger. Or, d'après le leaker kro, on peut là encore se montrer optimiste. Sur son compte X (anciennement Twitter), celui-ci affirme que le Galaxy Z Fold 8 sera compatible avec la charge 45W, soit une nette amélioration par rapport au Galaxy Z Fold 7.

Samsung pourrait enfin améliorer la charge de ses Galaxy Z Fold en 2026

Certes, nous sommes encore bien loin du record en la matière, mais si toutes les récentes rumeurs disent vrai, il y a visiblement une véritable volonté chez Samsung d'améliorer la charge de ses smartphones. En effet, bien qu'il ne sera pas disponible chez nous, le Galaxy Z TriFold aura lui aussi droit à une charge 45W. Quant au Galaxy S26 Ultra, il se murmure qu'il aurait carrément droit à une charge de 60W. Une véritable révolution pour le constructeur coréen.

Pour l'heure, kro n'a pas encore précisé la puissance de charge en sans fil pour le Galaxy Z Fold 8. Le modèle actuel ne supporte que 15W, ce qui n'est pas franchement viable si l'on souhaite recharger rapidement son téléphone, sans parler du retard criant par rapport à la concurrence chinoise. Espérons donc que Samsung fasse également quelques efforts sur ce point.