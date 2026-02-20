Gemini devient un vrai guide de voyage grâce à l’intégration complète de Google Maps

Nous allons pouvoir sélectionner une zone géographique précise dans Google Maps et la partager à Gemini pour obtenir des réponses à son sujet.

Crédit : Phonandroid

Google continue d'améliorer l'intégration de ses différents à Gemini. Alors que son IA était déployée dans Google Maps il y a quelques mois, nous apprenons que les liens entre les deux vont encore se renforcer. Cette fois-ci, ce n'est pas Gemini qui va directement intervenir dans Maps, mais les données de Maps qui vont être exploitées dans Gemini pour obtenir des informations sur une zone précise.

Dans la version 17.6.58.ve.arm64 de l'application Google, Android Authority a réussi à activer une fonction cachée permettant d'intégrer des pièces jointes Maps dans Gemini. Celle-ci sera déployée prochainement auprès du grand public, mais on sait déjà comment elle va fonctionner. Les utilisateurs vont pouvoir indiquer une zone géographique spécifique préalablement définie dans Maps à Gemini, comme il est déjà possible de soumettre une image, une vidéo, un fichier audio ou un document à l'assistant.

Google Maps s'invite dans Gemini

Dans Gemini, il suffit d'appuyer sur l'icône de pièce jointe et de sélectionner la nouvelle catégorie Cartes. S'ouvre alors une vue cartographique en plein écran, avec une icône de recherche dans le coin supérieur droit, un bouton pour revenir à la localisation actuelle en bas à droite, et un bouton “Explorer cette zone” en bas. Vous pouvez observer l'interface de l'outil ci-dessous via les captures d'écran d'Android Authority.

Google Maps Gemini
Crédit : Android Authority

Gemini va analyser la zone pour répondre aux questions que l'utilisateur peut se poser à son sujet. L'IA peut suggérer des restaurants, des attractions touristiques, des parcs où se balader… Il s'agit en fait d'une autre manière de présenter l'option “Rechercher dans cette zone” déjà disponible dans Maps. Grâce aux capacités conversationnelles du modèle d'IA, il est possible de filtrer avec précision les différentes options qui s'offrent à nous pour obtenir les résultats les plus pertinents.

D'après les tests du média, il y a encore des progrès à réaliser. Gemini parvient à comprendre les requêtes, comme le type d'endroit que l'on recherche, mais a encore du mal à bien prendre en compte les limites géographiques qu'on lui impose, proposant des lieux situés ailleurs dans la ville quand on cherche dans un quartier spécifique.

Google Maps Gemini
Crédit : Android Authority

La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

WhatsApp a trouvé la solution pour que vous compreniez enfin ce qu’il se passe quand vous débarquez dans une conversation de groupe

Il est parfois bien compliqué de prendre une conversation en route lorsque l’on arrive dans un groupe WhatsApp. L’application de messagerie s’attaque enfin à ce problème avec une nouvelle fonctionnalité…

La ville privée de SpaceX construit son propre tribunal, Elon Musk bientôt juge ?

Starbase continue de s’organiser comme une véritable ville. Après les pompiers et un futur service de police, elle veut désormais sa propre justice. La cité fondée autour de SpaceX franchit…

Votre casque audio contient des substances toxiques, cette étude fait froid dans le dos

Une analyse menée sur plus de 80 modèles de casques audio montrent que ces derniers contiennent des composés chimiques nuisibles à l’Homme. Lesquels et peut-on agir à notre niveau ?…

One UI 8.5 : Samsung officialise son nouveau Bixby, découvrez ses capacités agentiques inédites

La nouvelle version de Bixby dopée à l’IA de Perplexity a déjà commencé à montrer de quoi elle serait capable au travers de fuites des bêtas de One UI 8.5….

“Liberté.gov” : Donald Trump va offrir un VPN gratuit au monde entier et c’est une bien plus mauvaise idée qu’il n’y paraît

Le département d’État des États-Unis a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme à destination du monde entier. Baptisé freedom.gov, celle-ci permettra à n’importe qui de naviguer sur le web comme…

Des ex-ingénieurs Tesla lancent Fort, un bracelet fitness plus précis que ses rivaux

Un nouveau bracelet connecté veut changer le suivi sportif. Développé par d’anciens ingénieurs Tesla, il promet une précision inédite en musculation. Fort affirme reconnaître automatiquement plus de 50 exercices sans…

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : de nouvelles images corroborent encore le design repensé des prochains écouteurs de Samsung

Plus que quelques jours avant que Samsung ne présente sa nouvelle gamme d’écouteurs sans fil : les Galaxy Buds 4 et leur version Pro. Désormais, le temps n’est plus aux…

Les fusées SpaceX contaminent l’atmosphère avec des métaux, cette étude le confirme

La rentrée d’une fusée SpaceX ne passe pas inaperçue. Des scientifiques ont mesuré un pic inédit de métaux dans la haute atmosphère. Les résultats confirment un impact direct des débris…

Poser une question sur une vidéo YouTube qu’on regarde sur sa TV devient réalité

YouTube annonce tester un nouvel outil d’IA conversationnelle sur téléviseurs. Il va devenir possible de poser des questions sur une vidéo qu’on est en train de visionner. YouTube fait savoir…

TV

Le Bloc-notes de Windows 11 devient compatible avec les images

Une mise à jour d’envergure du Bloc-notes de Windows 11 va rendre l’application compatible avec les images, et plus seulement avec du texte. Qui l’eût cru ? Réputé pour sa…