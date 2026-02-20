Gemini devient un vrai guide de voyage grâce à l’intégration complète de Google Maps

Nous allons pouvoir sélectionner une zone géographique précise dans Google Maps et la partager à Gemini pour obtenir des réponses à son sujet.

Google continue d'améliorer l'intégration de ses différents à Gemini. Alors que son IA était déployée dans Google Maps il y a quelques mois, nous apprenons que les liens entre les deux vont encore se renforcer. Cette fois-ci, ce n'est pas Gemini qui va directement intervenir dans Maps, mais les données de Maps qui vont être exploitées dans Gemini pour obtenir des informations sur une zone précise.

Dans la version 17.6.58.ve.arm64 de l'application Google, Android Authority a réussi à activer une fonction cachée permettant d'intégrer des pièces jointes Maps dans Gemini. Celle-ci sera déployée prochainement auprès du grand public, mais on sait déjà comment elle va fonctionner. Les utilisateurs vont pouvoir indiquer une zone géographique spécifique préalablement définie dans Maps à Gemini, comme il est déjà possible de soumettre une image, une vidéo, un fichier audio ou un document à l'assistant.

Google Maps s'invite dans Gemini

Dans Gemini, il suffit d'appuyer sur l'icône de pièce jointe et de sélectionner la nouvelle catégorie Cartes. S'ouvre alors une vue cartographique en plein écran, avec une icône de recherche dans le coin supérieur droit, un bouton pour revenir à la localisation actuelle en bas à droite, et un bouton “Explorer cette zone” en bas. Vous pouvez observer l'interface de l'outil ci-dessous via les captures d'écran d'Android Authority.

Gemini va analyser la zone pour répondre aux questions que l'utilisateur peut se poser à son sujet. L'IA peut suggérer des restaurants, des attractions touristiques, des parcs où se balader… Il s'agit en fait d'une autre manière de présenter l'option “Rechercher dans cette zone” déjà disponible dans Maps. Grâce aux capacités conversationnelles du modèle d'IA, il est possible de filtrer avec précision les différentes options qui s'offrent à nous pour obtenir les résultats les plus pertinents.

D'après les tests du média, il y a encore des progrès à réaliser. Gemini parvient à comprendre les requêtes, comme le type d'endroit que l'on recherche, mais a encore du mal à bien prendre en compte les limites géographiques qu'on lui impose, proposant des lieux situés ailleurs dans la ville quand on cherche dans un quartier spécifique.