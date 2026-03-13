Gemini peut commander un repas à votre place sur les Galaxy S26 de Samsung

L'automatisation des tâches via l'IA Gemini débarque sur les Galaxy S26. Avec par exemple la possibilité de demander la passation d'une commande sans que vous ayez rien à faire, ou presque. L'occasion de voir si cela fonctionne aussi bien bien que prévu.

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Crédits : Phonandroid

Début février 2026, on apprend que Google prépare une fonctionnalité Android dont le nom de code est “bonobo”. Derrière cette appellation se cache ce qui est probablement le meilleur exemple de la transition vers l'intelligence artificielle agentique. Imaginez que votre smartphone est un véritable assistant personnel. Au lieu de se contenter d'écrire le planning d'un voyage, l'IA peut carrément se charger des réservations d'hôtel, de la location de voiture… En résumé tout faire à votre place.

Lire aussi – Une des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S26 disparaît avec sa première mise à jour

Ça, c'est ce vers quoi on arrivera dans un futur plus ou moins proche. Il faut d'abord que la technologie s'affine et surtout, qu'elle soit rendue compatible avec un maximum de services. En attendant, l'automatisation de l'écran via Gemini, c'est le nom de l'option, débarque sur les Galaxy S26 de Samsung. Nos confrères de 9to5Google en ont profité pour la mettre à l'épreuve afin de vérifier si le promesse est tenue.

L'automatisation des tâches avec l'IA Gemini arrive sur les Galaxy S26

La requête est simple : “Commande un sandwich au poulet épicé chez Popeye's sur Uber Eats“. Gemini prend la demande en charge en arrière-plan, sachant que vous pouvez consulter ce qu'il se passe à tout moment. L'IA ajoute le produit au panier, passe elle-même la page demandant si vous voulez ajouter quelque chose puis envoie une notification associée à une vibration. En l'ouvrant, Gemini explique ce qu'il vient de faire et vous demande de finaliser l'opération, en l’occurrence en ouvrant l'application Uber Eats directement sur la page de paiement.

Automatisation des tâches Gemini
Les étapes suivies par Gemini lors de la commande d'un repas / Crédits : 9to5Google

L'ensemble fonctionne bien. Un seul bug a été constaté : lors d'une commande, le processus d'automatisation s'est ouvert en plein écran et impossible de le quitter sans redémarrer le smartphone. Notez que seuls les États-Unis sont concernés pour le moment. L'automatisation des tâches arrivera également dans les prochaines semaines sur les Pixel 10 de Google.

Source : 9to5Google


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