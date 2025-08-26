Marre de Spotify ? Cet outil d’Apple vous permet de récupérer toutes vos playlists en un clic, et il arrive enfin en France

Changer de service de streaming peut vite devenir un casse-tête. Apple propose désormais un outil pour récupérer facilement ses playlists Spotify. Et bonne nouvelle, il est enfin disponible en France.

Pour beaucoup, passer d’un service musical à un autre signifie perdre ses morceaux préférés, ses playlists et des années d’habitudes. Résultat : même quand une offre concurrente séduit, beaucoup hésitent à franchir le pas. Mais avec les hausses de prix désormais assumées par Spotify, certains utilisateurs cherchent des alternatives plus stables. Apple a bien compris ce problème, et commence à déployer une solution simple pour accompagner les utilisateurs dans leur transition vers Apple Music.

L’entreprise étend aujourd’hui son outil de transfert musical à neuf pays, dont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, le Mexique et le Brésil. Déjà lancé en mai 2025 en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce service permet d’importer directement ses titres, albums et playlists depuis des plateformes concurrentes comme Spotify. Le transfert s’appuie sur un partenariat avec SongShift, une application spécialisée dans la migration musicale entre services.

L’outil de transfert Apple Music permet d’importer ses playlists Spotify depuis l’iPhone ou le web

Pour lancer le transfert, il suffit d’ouvrir les réglages de l’application Musique sur iPhone ou iPad. Une nouvelle option « Transférer de la musique depuis d’autres services » apparaît dans le menu. Si elle n’est pas visible, il est aussi possible de se rendre sur le site music.apple.com, de se connecter à son compte Apple, puis de cliquer sur l’icône de profil pour accéder à la fonction. L’appli tente ensuite de faire correspondre les morceaux avec son propre catalogue, et signale ceux qui n’ont pas d’équivalent exact. Le processus ne prend que quelques minutes, selon la taille de votre bibliothèque musicale.

Sur le même sujet – Si vous écoutez de la musique sur YouTube, toutes ces nouveautés devraient vous plaire

Seules les playlists créées manuellement par l’utilisateur peuvent être transférées. Les recommandations ou listes générées automatiquement par Spotify ne sont pas prises en compte. Ce déploiement progressif montre qu’Apple prépare une ouverture mondiale de l’outil dans les mois à venir. En attendant, les abonnés français à Spotify qui envisagent de basculer vers Apple Music disposent enfin d’un moyen simple pour ne rien perdre en route.