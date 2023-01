Apple TV 4K : pour en profiter pleinement, il faut obligatoirement un iPhone sous iOS 16

Pour profiter pleinement du boîtier de streaming d’Apple, il faut valider les Conditions générales d’utilisation d’iCloud avec un appareil sous iOS 16. Une exigence qui met de nombreux possesseurs d’Apple TV sur la touche.

Un membre de Twitter a partagé son mécontentement concernant la dernière mise à jour de tvOS sur son Apple TV et les exigences très particulières d’Apple. Alors que jusqu’à maintenant le boîtier de streaming de la marque à la pomme fonctionnait indépendamment de tout autre appareil de la compagnie, la mise à jour vers tvOS 16.2 implique d’accepter les conditions générales d’utilisation de iCloud avec un iPhone ou un iPad tournant sous iOS 16.2. Sans cela, il ne sera pas possible de mettre à jour les paramètres de leur compte Apple ID ou d'accepter les conditions d'utilisation d'iCloud, le service de stockage en ligne d'Apple.

Tous les utilisateurs d’Apple TV ne possèdent pas forcément plusieurs gadgets de la firme de Cupertino. Certains utilisateurs, par exemple, choisissent un Mac comme ordinateur et un Android comme smartphone. Que faire s'ils souhaitent mettre à jour leur Apple TV 4K ? Bien qu’il soit possible de passer outre les messages, ces derniers reviennent fréquemment à l’écran et gâchent une expérience utilisateur qui, en temps normal, est très fluide.

Désormais, pour mettre à jour tvOS, il faut posséder un iPhone ou un iPad sous iOS 16.2

Apple commet une erreur stratégique, et risque de se mettre à dos des clients réputés fidèles. En effet, les iPhone ou iPad servant à valider les conditions d’utilisation d’iCloud doivent utiliser la dernière version d’iOS 16. Une limitation frustrante pour ceux qui n’ont pas d'appareil répondant à ces exigences minimales de fonctionnement.

Avec cette mise à jour de tvOS, Apple a donc mis fin à une entente tacite concernant l’Apple TV. Si le boîtier était depuis longtemps considéré comme un appareil autonome, la firme de Cupertino a décidé d’en conditionner l’usage à la possession d’un iPhone ou d’un iPad de dernière génération. Pas sûr que cette décision sera payante sur le long terme. Ce type de chantage pourrait même inciter les potentiels acheteurs à se tourner vers d’autres solutions telles que la Fire TV d’Amazon, par exemple.

Source : 9 To 5 Mac