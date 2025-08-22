Hausse de prix, et pas légère, pour Apple TV+

Le prix de l'abonnement Apple TV+ subit une hausse de 30 % aux États-Unis et dans d'autres pays. Il faut d'attendre à une augmentation prochaine en France.

Le prix de l'abonnement à Apple TV+ augmente dans plusieurs pays. Aux États-Unis par exemple, il passe de 9,99 à 12,99 USD, soit une hausse de 30 %. Pour l'instant, l'Europe est épargnée, mais on sait que les modifications tarifaires de ce type qui sont appliquées aux États-Unis finissent pas arriver quelques semaines ou mois plus tard sur le vieux continent. En octobre 2023, le prix d'Apple TV+ en France passait de 6,99 à 9,99 euros mensuels. On ne serait pas surpris que deux ans plus tard, aux alentours d'octobre 2025, une nouvelle hausse de 3 euros soit appliquée, comme outre-Atlantique, faisant passer le tarif à 12,99 euros par mois.

La plateforme de streaming vidéo était l'une des plus abordables du marché, voilà qu'elle commence à rattraper ses concurrents. Il faut dire qu'à son lancement, la quantité de contenus était encore faible. Mais aujourd'hui, Apple TV+ dispose d'un catalogue riche, diversifié, de qualité, et qui tranche avec ce qu'on peut voir ailleurs avec des propositions fortes. Les hausses de prix sont spectaculaires à chaque fois (43 % puis 30 %), mais c'est parce qu'Apple avait misé sur un prix de départ très bas pour s'imposer sur ce segment des plus concurrentiels.

L'abonnement Apple TV+ 30 % plus cher

Contrairement à Netflix, Disney+ ou HBO Max, Apple TV+ n'a qu'une unique offre d'abonnement, premium, avec définition 4K, audio Dolby Atmos et sans publicité. Ses rivaux optent pour des formules avec moins d'écran, une qualité d'image et de son dégradée et la diffusion de publicités à un prix moins élevé pour attirer les consommateurs. Pour l'instant, Apple ne s'y résout pas. La marque à la pomme entretient son image haut de gamme.

S'il faut trouver une bonne nouvelle dans cette annonce, c'est que le prix de l'abonnement annuel est maintenu à 99 USD, précise The Verge. Les clients sont ainsi incités à s'engager à long-terme, l'option mensuelle leur revenant désormais à près de 156 USD à l'année en cas de souscription continue. Les forfaits Apple One ne sont pas impactés non plus, apprend-on.