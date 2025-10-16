Apple TV+ : bientôt un abonnement moins cher, mais avec de la pub ?

Si Apple TV+ devient Apple TV, c'est peut-être parce que la plateforme s'apprête à lancer un abonnement moins cher, mais avec de la publicité.

Cette semaine, Apple a annoncé “une nouvelle identité” et un nouveau nom pour son service Apple TV+, rebaptisé… Apple TV. Les changements n'ont pas encore été apportés à la plateforme, mais ils ne sauraient tarder. Plus qu'une modification de son appellation ou même de son interface, ce passage d'Apple TV+ à Apple TV s'intègre dans une nouvelle stratégie plus générale au sein de l'écosystème logiciel de la firme.

Invité du podcast The Town with Matthew Belloni, Eddy Cue, vice-président des services chez Apple, a commenté la disparition d'Apple TV+ au profit d'Apple TV, au risque de semer la confusion avec l'application du même nom. “Nous avons mis le + [dans Apple TV+, ndlr] parce que nous l'avons utilisé dans nos autres services comme iCloud+ et Apple News+, mais nous le faisons lorsque nous avons un service gratuit et qu'il existe ensuite une version payante”, explique-t-il.

Apple TV+ avec de la publicité serait impossible

Il estime que pour cette raison, Apple TV s'inscrit de manière plus cohérente dans l'environnement de services d'Apple qu'Apple TV+. Mais son argument semble bancal, note TechRadar. Apple Fitness+ ne dispose par exemple pas d'offre gratuite qui justifierait l'ajout du signe +. Tout comme Apple Music est une plateforme 100 % payante, sans version gratuite, au contraire d'autres plateformes de streaming musical, et qui, elle, ne dispose pas de +.

Une théorie plausible pour ce changement de nom, que personne ne demandait, est qu'Apple envisage d'intégrer un abonnement moins cher financé par la publicité pour Apple TV(+). Cette stratégie a été adoptée par tous ses concurrents sur le marché de la SVOD (Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max) et permet de séduire de nouveaux clients.

Le prix d'Apple TV+ a augmenté de 30 % aux États-Unis il y a quelques semaines, et on imagine aisément qu'un forfait plus abordable est dans les tuyaux, pour ne pas perdre trop de monde en route et essayer de continuer à grandir. Mais proposer une offre avec publicité serait difficile en termes d'image pour un service affublé du fameux +. C'est pourquoi Apple TV+ deviendrait Apple TV.