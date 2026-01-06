Vos Lego vont enfin prendre vie grâce à cette nouvelle brique intelligente

LEGO vient de présenter au CES 2026 sa toute première brique intelligente. Grâce à ses capteurs et effets interactifs, elle promet de donner vie aux constructions comme jamais auparavant.

Quand on pense aux objets connectés, on imagine des montres comme la Xiaomi Watch S4, des écouteurs, ou des enceintes intelligentes. Mais au CES 2026, une annonce inattendue a surpris tout le monde. Car cette fois, ce sont les briques LEGO elles-mêmes qui deviennent interactives. Et qui n’a jamais rêvé, enfant, de voir ses créations s’animer comme par magie ?

LEGO vient de dévoiler une brique 2×4 capable de réagir aux gestes, de produire des sons et même de communiquer avec d’autres éléments. Baptisée Smart Brique, elle sera intégrée dès mars 2026 dans plusieurs nouveaux coffrets, à commencer par la célèbre gamme LEGO Star Wars. C’est une petite révolution pour l’univers du jeu de construction.

LEGO intègre des capteurs dans ses briques pour les rendre interactives

La SMART Brique de Lego embarque un mini-ordinateur avec capteurs de mouvement, microphone, lumière, son et connectivité Bluetooth. Elle peut détecter un geste, une inclinaison ou un choc, mais aussi réagir à un souffle, comme sur un gâteau d’anniversaire. Elle interagit avec des figurines ou accessoires équipés de tags NFC, déclenchant des effets comme des sabres laser qui s’illuminent ou des sons d’explosion. Ces briques intelligentes peuvent aussi se repérer entre elles, permettant des mises en scène dynamiques, comme des combats ou des courses. Elles sont rechargeables sans fil, et restent utilisables même après plusieurs années sans activité.

Trois premiers coffrets seront lancés en mars 2026, avec des prix allant de 70 à 160 euros selon les versions. Chaque set contient au moins une SMART Brique, une ou plusieurs figurines intelligentes et des tags interactifs. Parmi eux, on trouve le TIE Fighter de Dark Vador, le X-Wing de Luke Skywalker ou encore la salle du trône de l’Empereur. LEGO prévoit déjà d’étendre cette technologie à d’autres univers, et évoque une compatibilité future avec des franchises comme Pokémon. Plus besoin d’écran pour faire vibrer l’imaginaire des enfants (et des grands adultes), la marque mise tout sur le jeu physique boosté par la technologie. Et selon cette dernière, ce n’est que « le début d’un voyage extraordinaire ».