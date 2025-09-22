Il commande une carte graphique RTX 5080 sur Amazon et reçoit une brique, littéralement

Un internaute malchanceux a reçu une brique au lieu de la carte graphique Nvidia RTX 5080 qu'il avait commandé sur Amazon, dans une boutique officielle. Que s'est-il passé ?

Tout est bon pour arnaquer les gens sur Internet. En ce moment, les cartes graphiques Nvidia semblent avoir la cote chez les escrocs. De trop nombreuses histoires racontent comment l'acheteur du composant ouvre son colis et se retrouve face à tout, sauf la RTX pour laquelle il a dépensé au moins un millier d'euros. L'un reçoit un bloc de métal, l'autre un sac de sel ou des pâtes et du riz. Généralement, ce genre de situation survient lorsque que l'on achète un produit d'occasion, mais pas que.

Il arrive que même se procurer le produit dans la boutique officielle du fabricant aboutisse à ce genre de mésaventure. L'internaute répondant au pseudonyme de GlassHistorical5303 l'a appris à ses dépends. Il a acheté une Nvidia RTX 5080 neuve sur Amazon. Plus précisément un modèle de la marque PNY depuis la page de cette dernière. En théorie, c'est une gage de confiance. Mais une fois le colis reçu, c'est la douche froide.

Comment cet internaute a pu recevoir une brique au lieu d'une RTX 5080

Au lieu de la carte graphique attendue, GlassHistorical5303 a reçu une brique. Pas une carte graphique dont il manque un composant essentiel, ce qui l'a rend inutile. Une vraie brique. Bien emballée dans le sac d'origine et protégée par des blocs de mousse. Il y a plusieurs explications possibles à cela.

On peut imaginer qu'un employé d'Amazon a fait l'échange avant l'envoi du colis. Il est aussi possible que quelqu'un ait acheté la carte graphique puis l'ait renvoyée en la remplaçant par la brique pour obtenir un remboursement, une pratique déjà vue par le passé.

Mais dans ce cas, comment le colis a-t-il pu être considéré comme neuf ? Cela viendrait d'une pratique qu'Amazon envisage de supprimer appelée “comingling”. Elle consiste à rassembler les produits identiques, quels que soient les vendeurs, sous un même code barre. La logistique est simplifiée au détriment de la traçabilité. De son côté, GlassHistorical5303 a demandé un remboursement et espère ne pas se retrouver face à un mur.