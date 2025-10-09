“Le plus grand Lego Star Wars à ce jour” : la nouvelle Étoile de la Mort impressionne à tous les niveaux, prix inclus

Lego vient de ressortir l'Étoile de la Mort, son plus grand kit dans l'univers de Star Wars. Elle impressionne par sa taille et son contenu. Petit tour d'horizon de ce à quoi vous aurez droit si vous craquez.

Les briques de construction Lego font parties des souvenirs d'enfance de beaucoup. Certains n'ont jamais arrêté d'en monter et démonter au fil du temps, le fabricant faisant évoluer ses kits en proposant aussi bien des jouets pour enfants que de véritables objets de collection. Fort de partenariats avec des licences célèbres comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, Lego fait plaisir aux fans avec des créations de plus en plus ambitieuses. Dernière en date : l'Étoile de la Mort de Star Wars.

Cela faisait presque 10 ans que l'on attendait un nouveau kit de l'arme iconique, l'itération la plus récente datant de 2016. Il est désormais là, avec un parti pris radicalement différent de ses prédécesseurs : adieu la sphère, bonjour la coupe. Le nouveau Lego Étoile de la Mort est en effet une “tranche” de la structure regroupant les pièces traversées par les personnages dans les films Star Wars Un nouvel espoir et Star Wars Le Retour du Jedi. Il n'en reste pas moins “l’un des plus grands jouets Lego Star Wars qui existent“.

Lego ressort l'Étoile de la Mort de Star Wars dans un kit gigantesque

Avec ses dimensions de 79 x 70 x 27 cm, il va falloir de la place pour l'exposer. Le kit est composé de 9 000 pièces à assembler, accompagnées de 38 figurines permettant de recréer les scènes le plus marquantes des longs-métrages. De la salle du trône de l'Empereur Palpatine au compacteur de déchets où les rebelles sont piégés, en passant par la salle du superlaser destructeur de planètes, il y a de quoi faire.

La nouvelle Étoile de la Mort en Lego est disponible au prix de 999 € tout de même. Un tarif qui ne semble pas faire fuir les fans puisqu'au moment où nous écrivons ces lignes, le produit est en cours de réassort sur la boutique en ligne officielle. Quand on aime, on ne compte pas.