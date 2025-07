La nouvelle Watch S4, montre connectée abordable signée Xiaomi, suit la route tracée par son aînée sortie l’an passé. Elle conserve les mêmes atouts pour la personnaliser, s’offre quelques petites améliorations, mais oublie aussi de corriger quelques défauts du modèle précédent.

Xiaomi semble réglé comme un coucou suisse. Tout juste un an après la Watch S3, le constructeur chinois propose la nouvelle édition de sa montre connectée abordable, baptisée sans surprise, Watch S4. Elle profite de quelques améliorations par rapport à son aînée, sans toutefois renouveler le genre. La Watch S4 reprend à son compte l’aspect hautement personnalisable inauguré l’an dernier, avec sa panoplie d’accessoires interchangeables disponibles en option.

Xiaomi joue ici la carte de la continuité avec un gabarit qui évolue à peine d’une version à l’autre. La Watch S4 adopte toujours une taille assez imposante et qui la destine principalement à un public masculin aux avant-bras généreux. Les petits poignets en seront donc encore pour leurs frais cette année. D’autant qu’il n’est pas prévu de modèle femme, plus étroit ou plus mince. Du moins, pas en France. Dommage.

Nous avons porté la Watch S4 pendant plusieurs semaines pour vérifier si ses évolutions en valent la peine malgré un tarif en hausse de 20 euros par rapport à celui de la Watch S3 lors de son lancement.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S4

Annoncée lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone au début du mois de mars, la Watch S4 a fait son apparition dans la boutique en ligne de Xiaomi dans la foulée au prix de 169,99 euros. Elle est disponible depuis chez tous les revendeurs habituels avec des prix parfois inférieurs (135,99 par exemple sur Amazon). Elle se décline dans un boîtier argent, noir ou multicolore (comprenez une lunette noire ornée de dessins de vis multicolores) Le prix de cette dernière version est majoré de 10 euros soit 179,99 euros.

Pour personnaliser la tocante, il est possible de se procurer un kit comprenant une lunette et un bracelet assorti à cette dernière. Xiaomi en propose cinq : Céramique bleu-gris, Vert, Orange tressé, Carbone noir et Argent liquide. Chacun d’eux est facturé 19,99 euros. Un prix unique qui contraste avec la pratique en place l’an passé pour la Watch S3 et des kits aux tarifs compris entre 9,99 euros et 39,99 euros selon les modèles.

Fiche technique de la Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 Dimensions

47,3 x 47,3 x 12 mm

Poids 44,5 g (hors bracelet)

Écran

1,43 pouce AMOLED, 60 Hz, 1500 nits

Définition 466 x 466 pixels

Résolution 326 pixels par pouce

Stockage 2 Go libres pour la musique

Connectivité Bluetooth 5.3

Capteurs

Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, baromètre, capteur à effet hall, capteur de luminosité, GNSS Étanchéité

5 ATM Batterie

486 mAh Autonomie 15 jours annoncés (sous Android) Chargement Câble USB avec chargeur magnétique intégré Compatibilité À partir d’Android 8 ou iOS 12

Matériaux Cadre en alliage d'aluminium, écran en verre Corning

Bracelet

Caoutchouc fluoré (+ bracelet en nylon pour version multicolore)



Techniquement, la Watch S4 apporte peu d’évolution par rapport à la Watch S3 de l’an dernier. Parmi les principaux changements, on note un écran presque trois fois plus lumineux tout de même, un module GPS a priori plus précis et une version du Bluetooth amélioré. Pour le reste rien ne bouge sensiblement.

Un design toujours aussi imposant, mais qui joue sur la variété

Comme son aînée la S3, la Xiaomi Watch S4 n’est pas conçue pour les petits bras. Son gabarit en impose avec ses 47,3 mm de diamètre et ses 12 mm d’épaisseur. Elle ne passe donc pas inaperçue. Et elle a même pris 0,5 g d’embonpoint par rapport à l’année dernière.

Volumineuse, imposante, la Watch S4 n’en demeure pourtant pas inconfortable tout au long de la journée. Non pas qu’elle se fasse oublier (c’est assez difficile), mais son bracelet en caoutchouc fluoré n’agresse pas la peau même avec un peu de transpiration. Cependant, on se rappelle sa présence dès qu’il s’agit d’enfiler la manche d’une chemise où elle se plaît à s’accrocher.

Pour la manipuler, Xiaomi ne change pas non plus la recette. L’écran tactile accepte les glissements de doigts de haut en bas et inversement et de droite à gauche. Aucune fonction n’est dévolue au glissement gauche-droite. Dommage.

Sur la tranche droite, on trouve à présent une couronne rotative. C’est la grande nouveauté par rapport à la S3 qui n’autorisait qu’une pression. Il est donc maintenant possible de naviguer dans les menus en faisant tourner la couronne. Pratique lorsque l’on a les doigts mouillés par exemple. Un second bouton placé juste en dessous donne accès aux paramètres rapides. Il n’est malheureusement pas personnalisable.

Ce qui fait la force de la S4, c’est bien sûr les possibilités de varier les looks en échangeant la lunette qui cercle l’écran et le bracelet. Le système fonctionne bien. Une courte rotation vers la gauche et la lunette se détache comme le fut d’un appareil photo réflexe. Quelques secondes suffisent alors pour en placer une autre et changer de style. Sitôt la nouvelle lunette en place, le cadran est automatiquement modifié pour s’adapter à son style. Évidemment, à travers l’appli, il est possible de trouver son bonheur parmi la grande variété de cadrans disponibles (essentiellement gratuits) pour trouver le mieux adapté à la nouvelle lunette.

Quant au bracelet, le système de pompe se montre toujours aussi rapide et efficace pour l’ôter et le remettre en place. Pas besoin d’outils.

La montre affiche une étanchéité 5 ATM. Il est donc possible de la garder sous la douche et de nager, en surface, avec. Pas question ici de mener une aventure sous-marine.

Un écran plus lumineux et confortable

La dalle Amoled de la Watch S3 présentait une luminosité de 600 nits. Pour sa S4, le Chinois pousse le bouchon un peu plus loin avec 1500 nits et même un pic à 2200 nits. C’est très appréciable, surtout pour les activités extérieures. Le capteur de luminosité réagit plutôt rapidement pour rendre l’écran bien lisible. Il se montre un peu plus flemmard en revanche dans l’autre sens lorsqu’il s’agit d’abaisser la lumière émise lorsque l’on repasse dans l’ombre. Une bonne dizaine de secondes est parfois nécessaire pour retrouver une luminosité adaptée.

La dalle ronde de 1,43 pouce présente une définition de 466 x 466 pixels pour une résolution de 326 ppp. C’est largement suffisant pour obtenir des icônes propres et du texte lisible sans plisser les yeux.

Une interface qui va à l’essentiel

La nouvelle Watch S4 est animée non pas par WearOS, mais par HyperOS 2, le système maison. L’essentiel des applications indispensables est là pour le suivi sportif et de santé, gérer les appels téléphoniques, le sommeil, consulter la météo, etc. Mais n’espérez pas en ajouter de nouvelles. La montre (comme son appli compagnon) ne propose aucune boutique d’applications. Pas question donc d’y installer vos outils favoris comme Spotify ou Deezer pour le streaming musical, Strava par exemple pour le suivi de vos séances de running ou encore des applis de communication comme WhatsApp ou même plus basique, de mail. Dommage. On note toutefois qu’il reste possible de définir une passerelle entre Strava et Mi Fitness pour récupérer les données recueillies par la montre. Ouf.

Il n’empêche, la Watch S4 s’apparente plus à un bracelet d’activités qui se concentre sur le sport qu’à une montre connectée polyvalente.

Regrettable également, l’impossibilité d’exploiter en France le module NFC pourtant bien présent dans la montre. L’appli de portefeuille intégrée ne permet de gérer que Xiaomi Pay avec les cartes Curve UK ou UAB Zen, autrement rien de très populaire dans nos contrées.

Du côté de l’application Mi Fitness qui accompagne la montre aussi bien sur iOS qu’Android, c’est là aussi assez basique, mais efficace. C’est à travers celle-ci que l’on déniche les nouveaux cadrans à installer, que l’on gère les notifications à afficher et que l’on consulte aussi et surtout tous les relevés de suivi sportif et de santé. Rien ne change donc et les habitués de l’écosystème Xiaomi ne seront pas dépaysés.

Un suivi de santé et de sport plombé par la technique

La Watch S4 embarque la ribambelle da capteurs habituels (cardiofréquencemètre optique, un oxymètre de pouls, gyroscope, accéléromètre, baromètre et évidemment GPS) pour vous suivre dans toutes vos activités. En revanche, Xiaomi n’a pas jugé utile d’y intégrer un ECG pourtant de plus en plus courant sur les montres de ce type. Pour le GPS, Xiaomi a opté pour un module GNSS double fréquence L1+L5. Celui-ci s'accommode des services GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et QZSS. Sur le papier il devrait donc se révéler assez efficace. Las, ce n’est pas vraiment le cas. Pour ce test, nous avons porté la Watch S4 aux côtés d’une Apple Watch Ultra. Et la précision ne semble pas être son fort. Le tracé semble hésitant et pas vraiment linéaire, rajoutant ici et là à la distance parcourue quelques mètres non effectués.

En revanche, sur la fréquence cardiaque, bonne surprise. La Watch S4 fait jeu égal avec notre Apple Watch Ultra. Seuls un ou deux battements les distinguent.

Une communication presque à sens unique

Hormis l’appli téléphone qui permet de passer et recevoir des coups de fil (attention au bruit environnant qui peut perturber le micro et l’écoute), la Watch S4 ne comporte aucune appli de tchat ou de SMS. Ce qui ne l’empêche pas d’afficher une notification lorsqu’un message se présente. Il est possible de le lire dans son intégralité (qu’il provienne de WhatsApp, de l’app SMS ou autre), mais pas d’y répondre, ne serait-ce que par une missive préenregistrée. Dommage puisqu’il faut donc obligatoirement sortir le téléphone de la poche pour envoyer une réponse.

Par ailleurs, la S4 n’embarque pas non plus de module 4G LTE. Il faudra donc conserver votre smartphone avec vous si vous souhaitez rester joignable pendant votre jogging matinal.

Une autonomie et une charge qui réjouissent

Nous avions déjà été agréablement surpris de l’endurance de la Watch S3 l’an passé. Xiaomi remet le couvert avec ce modèle puisque sa S4 a tenu durant nos tests une bonne quinzaine de jours avant de tirer le rideau. Nous l’avons porté au quotidien, effectué plusieurs activités extérieures au cours de la quinzaine, sollicité fortement l’écran avec les nombreuses notifications tout en désactivant le mode Always On Display (qui permet de conserver l’affichage de l’heure en permanence). En poussant tous les curseurs à fond pour obtenir un suivi cardiaque plus fréquent et avec le mode Always On activé, l’autonomie se voit divisée par deux, mais reste tout de même très confortable.

Quant à la recharge, Xiaomi fournit un chargeur magnétique flanqué de deux picots et muni étonnamment d’une prise USB-A. Il nous aura fallu XX minutes pour refaire le plein de 10 à 100 %. C’est donc plutôt rapide et appréciable.