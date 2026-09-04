Garmin Forerunner 165 : la montre connectée que les coureurs adorent chutent à moins de 140 €, vite !

La montre connectée est devenue en quelques années la meilleure alliée des coureurs. Elle permet de suivre ses entraînements précisément en collectant des précieuses données pour pouvoir s’améliorer et récupérer plus vite. La Garmin Forerunner 165 a été conçue spécifiquement pour le running est elle est actuellement en promotion à moins de 140 euros sur AliExpress. C’est le moment ou jamais de s’équiper !

Découvrir l’offre sur la Garmin Forerunner 165

Il existe aujourd’hui un grand nombre de modèles de montres connectées. Tant et si bien qu’il est difficile de faire son choix. Si vous voulez en acheter une principalement pour une utilisation dans le cadre sportif, la marque Garmin est un excellent choix. En plus, elle propose une gamme spéciale pour les coureurs : la gamme Forerunner. Si vous cherchez une montre connectée complète et pas chère, le meilleur choix du moment est certainement la Garmin Forerunner 165.

En effet, elle bénéficie en ce moment d’une belle réduction sur AliExpress. Habituellement vendue à 229,99 euros, la Garmin Forerunner 165 est affichée à 156,90 euros. Et en utilisant le code promo PHD18, son prix chute à seulement 138,90 euros. En plus, la livraison est gratuite et le vendeur dispose de la certification Marque +. C’est le bon moment pour vous équiper pas cher !

Pourquoi s’équiper de la montre connectée Garmin Forerunner 165 pour courir ?

Vous cherchez un moyen efficace pour atteindre vos objectifs de course à pied ? La Garmin Forerunner 165 est un excellent moyen de suivre votre progression au quotidien. Mais c’est aussi l’outil idéal pour mettre en place une routine d’entraînement adaptée à votre forme du moment.

Elle est équipée d’un écran tactile rond AMOLED de 1,2 pouces, toujours bien lisible grâce à son excellente luminosité. Elle dispose en plus sur la tranche de boutons physiques. Ils sont très pratiques en course pour contrôler la montre. La Forerunner 165 intègre aussi plusieurs capteurs indispensables comme un cardiofréquencemètre, un GPS multi-GNSS, un altimètre barométrique, une boussole, un accéléromètre, un thermomètre, un oxymètre de pouls et un capteur de luminosité ambiante. Côté autonomie,une recharge complète vous permet de tenir jusqu’à 11 jours d’affilée.

La montre est pratique pendant votre course puisqu’elle affiche en temps réel votre allure, la distance parcourue et votre fréquence cardiaque. Vous pouvez ainsi adapter votre allure pour atteindre vos objectifs sans vous mettre dans le rouge.

Et après votre course, le mode Training Effect vous permet de suivre concrètement l’amélioration de votre forme physique. Il n’y a rien de plus encourageant pour un coureur que de pouvoir suivre ses progrès jour après jour, entraînement après entraînement. La montre vous affiche aussi chaque matin un rapport complet pour connaître sa qualité de votre sommeil, son niveau de récupération ainsi que la météo du jour.

La Garmin Forerunner 165 est aussi adaptée pour d’autres pratiques sportives. En effet, elle prend en charge plus de 25 sports extérieurs et intérieurs comme par exemple la marche, le cyclisme ou bien la musculation.