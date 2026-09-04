Cette offre d’emploi chez Apple laisse deviner un grand changement pour Fitness+

Depuis des années, Apple multiplie les efforts autour du suivi de la santé et de l’activité physique. Depuis son lancement, une branche de cette politique reste pourtant à la traîne. Publiée sans bruit, une offre d’emploi de la marque laisse entrevoir une possible nouvelle orientation.

Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino place la santé parmi ses grandes priorités. À chaque génération, l’Apple Watch gagne de nouvelles mesures, pendant que les mises à jour affinent leur suivi. watchOS 27 rend plus précises les distances mesurées en intérieur. Dans les applications, Forme et Santé synchronisent maintenant le nombre de pas. Le mouvement se poursuit donc.

La partie matérielle suit exactement la même trajectoire. Le bracelet de l’Apple Watch Series 12 pourrait même intégrer directement un capteur de santé. Un volet de l’ensemble reste néanmoins en retard depuis longtemps. En novembre, Bloomberg la classait parmi les offres numériques les moins solides de la marque à la pomme. Sa direction est passée à d’autres mains dans la foulée.

Apple recrute pour Fitness+, un producteur habitué au direct

Apple a publié une offre d’emploi pour recruter un Studio Producer destiné à Fitness+, avec un poste basé sur place à Santa Monica. L’annonce exige une solide maîtrise de la production multicaméra, réalisée en direct ou avec un faible différé. Le poste exige aussi une curiosité pour le futur de ces contenus. La firme de Cupertino veut un profil créatif capable d’essayer de nouveaux formats et de pousser plus loin le sport diffusé en temps réel.

Cette exigence interpelle puisque Fitness+ ne propose aujourd’hui rien de comparable. Lancé en 2020, le service s’appuie uniquement sur des séances enregistrées au préalable. Sur iPhone, iPad et Apple TV, elles restent accessibles à la demande avec les mesures transmises par la montre connectée. Contrairement à Peloton, son catalogue ne comprend ni cours en temps réel, ni classement partagé, ni séance planifiée.

La fiche de missions ne fait pourtant référence à aucune tâche précise consacrée au direct. Aucune annonce n’a été faite par Apple. Placé sous revue depuis novembre, Fitness+ connaît un taux de résiliation élevé et génère des revenus modestes. Sumbul Desai, vice-présidente santé, en a repris la responsabilité, tandis que sa division dépend maintenant du patron des services Eddy Cue. Mark Gurman envisage plutôt une fusion avec l’application Santé sous forme d’abonnement combiné.