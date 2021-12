Volkswagen : la recharge des ID.3 et ID.4 prendra moins de 30 minutes en 2022

Volkswagen vient tout juste de l'annoncer : le logiciel des véhicules électriques de la gamme ID va recevoir une mise à jour importante au printemps 2022. Avec cette nouvelle version, le constructeur réduit nettement le temps de recharge de ses voitures électriques équipées d'une batterie 77 kWh, le faisant passer sous la barre des 30 minutes.

L'autonomie a toujours été le nerf de la guerre sur le marché de la mobilité électrique. Néanmoins, il ne sert à rien d'offrir des véhicules capables de rouler 600 kilomètres si les infrastructures de recharge ne suivent pas. Volkswagen l'avait déjà compris en 2019, en annonçant la production de bornes de recharge rapides et mobiles capables de fournir en énergie 4 véhicules simultanément.

Et toujours dans cette optique de faciliter au maximum la tâche des propriétaires de Volkswagen ID.3, ID.4 ou ID.5 pour ne citer qu'eux, la marque vient d'annoncer l'arrivée d'une mise à jour majeure au printemps 2022 pour le logiciel de ses voitures électriques. La nouvelle a été confirmée en personne par le CEO Helbert Diess sur LinkedIn.

Selon ses dires, cette version améliora drastiquement l'expérience client, en augmentant notamment la performance de recharge. En effet, les véhicules équipés d'une batterie 77 kWh pourront encaisser des pics de recharge plus élevés (entre 125 et 135 kW). De cette manière, le temps de recharge sera réduit de 9 minutes, passant ainsi de 38 à 29 minutes (pour atteindre les 80%).

Améliorer le temps de recharge, une priorité pour Volkswagen

Évidemment, on est loin des performances proposées par les bornes Superchargeur de Tesla, qui permettent de récupérer 275 km d'autonomie en 15 minutes seulement sur une Model 3. Néanmoins, il faut saluer les efforts de Volkswagen dans ce domaine. Cette MAJ intégrera également un nouveau mode baptisé Battery Care, qui assurera une protection optimale de la batterie en limitant le niveau de charge à 80%.

Mais ce n'est pas tout. En effet, le constructeur a détaillé ses plans pour l'avenir électrique dans un communiqué publié ce 15 décembre 2021. Ainsi, la marque allemande compte installer environ 18 000 bornes de recharge rapide supplémentaires en Europe d'ici 2025, en collaboration “avec des partenaires puissants”. Cette offre sera complétée par 35 000 autres points de recharge, qui seront “établis avec des partenaires détaillants – dont beaucoup seront accessibles au public”.

En outre, Volkswagen compte maintenir son soutient à l'expansion des énergies renouvelables via la construction de nouveaux parcs éoliens et solaires en Europe. D'ici 2025, l'entreprise va financer la constructeur d'une vingtaine de sites supplémentaires, qui produiront chaque année sept térawattheures d'électricité verte, soit l'équivalent de plus de 300 éoliennes.