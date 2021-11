Volkswagen arrête la production des ID.3 et ID.4 à cause de la pénurie de puces

Comme de nombreux constructeurs, Volkswagen est victime de la pénurie de puces électroniques. Jusqu'alors, le constructeur avait réussi à limiter les dégâts. Mais la situation est devenue intenable, jusqu'à nécessiter l'arrêt pur et simple de la production de la ID.3 et du ID.4, les derniers véhicules électriques de la marque.

Comme vous le savez, la pénurie actuelle de puces électroniques touche de nombreux entreprises, que ce soit dans l'industrie automobile ou bien dans le hardware et l'informatique. Certaines marques ont déjà été contraintes de prendre des mesures drastiques comme Toyota qui a annoncé la réduction de sa production mondiale de voitures de 40%.

De son côté, Tesla a dû revoir ses plans en repoussant l'arrivé des nouvelles Model S et Model X en 2023, faute de composants. Même constat chez BMW, le constructeur allemand ayant annoncé la suppression de l'écran tactile sur certains modèles en raison de la pénurie mondiale de puces.

Vous l'aurez compris, la situation actuelle n'épargne personne, et Volkswagen vient d'en faire l'amère expérience. Jusqu'à maintenant, la firme avait réussi à maintenir la crise sous contrôle, en particulier pour sa gamme de véhicules électriques ID. En effet, la marque avait réorganisé sa chaîne de production, de sorte à réserver les semi-conducteurs en priorité à ses voitures électriques.

Volkswagen doit lui faire les frais de la pénurie de puces

Durant un temps, cette mesure a porté ses fruits, provoquant seulement de légers retards sur la production. Malgré tout, Volkswagen avait été contraint de retirer temporairement l'ID.3 d'entrée de gamme de son catalogue. Néanmoins, les autres modèles n'étaient pas menacés. Jusqu'à aujourd'hui.

Ce mercredi 17 novembre 2021, Volkswagen a annoncé officiellement l'arrêt de la production de tous les modèles de la ID.3 et du ID. 4. D'après les dires du constructeur, le manque de composants est devenu trop important, à tel point qu'il nuit gravement au bon fonctionnement des usines de Zwickau et de Dresden. Devant ces difficultés, la marque n'a pas d'autres choix que de stopper ses lignes de production.

D'ailleurs et comme le précisent nos confrères du site Automobile Propre, l'arrêt des activités de l'usine de Zwickau impacte la production de l'ensemble des véhicules électriques du groupe Volkswagen Audi. En d'autres termes, la fabrication des Audi Q4 e-tron et de la Cupra Born est elle aussi suspendue, jusqu'à ce que la situation s'améliore. Et de l'aveu de plusieurs constructeurs automobiles, un retour à la normale n'est pas attendu avant 2023.