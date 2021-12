Waze va bientôt afficher les stations de recharge pour les véhicules électriques

La célèbre application de cartographie Waze a enfin ajouté des stations de recharge pour véhicules électriques à son application, s’alignant ainsi sur la plupart de ses concurrents. Pour ce faire, Waze s'est associé à Volkswagen.

Waze vient d'annoncer s’être associé à Volkswagen pour offrir à ses utilisateurs une fonctionnalité importante. En effet, les deux entreprises lancent une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de Waze de repérer les stations de recharge des véhicules électriques sur la carte, ce qui sera très utile pour les utilisateurs qui ont déjà abandonné les voitures thermiques.

Auparavant, les conducteurs de voitures électriques devaient passer par des applications telles que Google Maps, PlugShare et Chargemap pour trouver facilement les stations à proximité, mais aussi à planifier leurs itinéraires. Dorénavant, l’application Waze pourra indiquer les bornes de recharge, mais pas encore pour tous les utilisateurs.

Waze n’offre pas encore cette fonctionnalité en France

Malheureusement pour les utilisateurs français, Waze n’ajoutera que certaines stations de recharge aux États-Unis. En effet, son nouveau partenaire Volkswagen est le propriétaire d'Electrify America qui détient de nombreuses bornes aux États-Unis, seules celles-ci seront donc pour l’instant indiquées sur la carte. Les utilisateurs pourront également transformer la voiture affichée sur Waze en une Volkswagen ID.4. Cette dernière va profiter d’une mise à jour majeure en 2022, puisque le temps de recharge va être considérablement réduit.

« C'est un moment incroyablement excitant pour Waze, car Volkswagen ajoute pour la première fois des stations de recharge pour véhicules électriques sur notre carte, avant une période de vacances très chargée. Volkswagen contribue à définir l'aspect des VE sur la carte Waze et nous sommes impatients de mettre en évidence l'étendue des stations de VE disponibles aux États-Unis, d'autant plus que de plus en plus de marques automobiles s'orientent vers un avenir électrique », a déclaré Jeffrey Kohl, responsable de l'industrie chez Waze. On imagine qu’il sera alors aussi bientôt possible de trouver d’autres stations comme les Superchargeurs de Tesla, dont le réseau s’étend actuellement très rapidement.

Bien que Waze puisse désormais afficher les stations sur la carte, certains de ses concurrents comme Google Maps demeurent plus utiles. En effet, l’application de Google vous permet non seulement de trouver rapidement une station, mais affiche également depuis plus de deux ans la disponibilité des bornes de recharge en temps réel, ce qui permet aux conducteurs de ne pas s’arrêter inutilement dans une station bondée.

Source : 9to5Google