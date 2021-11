Volkswagen lance son ID.5 2022, un SUV coupé électrique avec 520 km d’autonomie

Volkswagen a élargi sa gamme de voitures électriques en lançant le nouveau ID.5, SUV coupé électrique développé comme une alternative plus élégante à l'ID.4. On vous résume toutes les caractéristiques techniques des différentes versions.

L'ID.5 est presque identique à l'ID.4 que nous avions pu essayer, à l'exception du toit incurvé qui se termine par un hayon arrière. L'ID.5 est également équipé d'un petit aileron arrière à la base du hayon, alors que l'ID.4 ordinaire est équipé d'un aileron au sommet du hayon. Les deux véhicules utilisent la plateforme MEB du groupe Volkswagen pour les véhicules électriques grand public.

L'ID.5 est identique à l'ID.4 en termes de longueur (4,58 mètres), d'empattement (2,77 mètres) et de largeur (1,85 mètre), mais avec ses 1,61 mètre de hauteur, le coupé SUV est plus fin de trois centimètres. Au niveau du coffre, on retrouve une capacité de 549 litres, contre 543 litres sur l’ID.4. Plusieurs finitions sont disponibles : ID.5 Pro, ID.5 Pro Performance, ou ID.5 GTX.

Quelle motorisation pour l’ID.5 ?

L’ID.5 propose trois moteurs électriques différents selon la finition choisie. Les modèles Pro et Pro Performance sont tous deux équipés de moteurs électriques montés à l'arrière. Le modèle ID.5 Pro développe 171 chevaux (128 kilowatts) et atteint les 100 km/h en 10,4 secondes. Le modèle Pro Performance développe 201 chevaux (150 kW) et abat les 100 km/h en 8,4 secondes. Les deux modèles ont une vitesse de pointe de 160 km/h.

La version la plus puissante ID.5 GTX n’est pas équipée d’une carte graphique Nvidia, mais d’un double moteur et d'une transmission intégrale qui développe 295 ch (220 kW), ce qui permet au SUV coupé d'atteindre les 100 km/h en seulement 6,3 secondes, avec une vitesse de pointe de 180 km/h. Il est donc significativement plus lent que la Tesla Model 3, qui peut abattre les 100 km/h en 5,0 secondes ou 3,7 secondes selon la configuration choisie, et atteindre jusqu’à 250 km/h.

L’ID.5 propose une autonomie confortable

Contrairement à l'ID.4, l'ID.5 est équipé d'une seule batterie, un pack de 77 kilowattheures. Ce dernier permet aux modèles Pro et Pro Performance d’offrir une autonomie maximale estimée selon la norme WLTP de 520 km.

La version GTX, à cause de sa puissance supplémentaire et de son coefficient de traînée plus élevé propose, elle, une autonomie un peu plus faible de 480 km. Du côté de Tesla, la Model Y propose également une portée similaire, avec 507 km pour la version Grande Autonomie et 480 km pour la version Performance. Cependant, on sait que Tesla a récemment augmenté l’autonomie de sa Model 3 2022, il pourrait donc en être de même dans les prochaines semaines pour la Model Y.

Le véhicule électrique ID.5 prend en charge la recharge en courant alternatif jusqu'à 11 kW et en courant continu jusqu'à 135 kW. En utilisant cette dernière option, l'ID.5 pourra retrouver une autonomie de 390 km en 30 minutes environ, selon les données communiquées par le constructeur allemand.

L’ID.5 reprend les technologies embarquées de l’ID.4

À l'intérieur, la technologie de l'ID.4 est reprise, y compris un affichage tête haute à réalité augmentée (en option), un tableau de bord numérique de six pouces et un écran tactile central de 12 pouces pour le système d'infodivertissement fonctionnant avec le dernier logiciel ID. Il est également possible de choisir jusqu'à 30 couleurs pour l'éclairage d'ambiance de l'intérieur.

On retrouvera également un système d'aide au stationnement qui dispose d'une fonction de mémorisation pour rendre ses manœuvres encore plus rapides, ou encore la communication “Car to X” qui utilise les données de localisation des véhicules compatibles de la flotte Volkswagen et les signaux de l'infrastructure dans un rayon allant jusqu'à 800 mètres pour vous avertir du trafic ou des incidents à venir.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, Volkswagen annonce qu’il lancera son nouveau SUV coupé ID.5 en Europe l’année prochaine, sans donner plus de précision sur la date.

Les tarifs sont aussi pour l’instant inconnus, mais on imagine que le nouveau véhicule électrique sera un peu plus onéreux que l’ID.4. Pour rappel, l’ID.4 est commercialisé à partir de 47 660 euros dans sa configuration avec une batterie de 77 kWh et une motorisation de 204 chevaux. Comme son prix dépasse vraisemblablement les 45 000 euros, il ne sera de toute façon pas éligible au bonus écologique de 6000 euros, qui, on le rappelle, baissera à 5000 euros le 1er juillet 2022.