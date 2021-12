Tesla : la police de New York veut acheter 250 Model 3 pour sa flotte de véhicules électriques

Le département de police de New York (NYPD) envisage d'acheter 250 véhicules Tesla pour compléter sa flotte. Les véhicules électriques coûteraient au total près de 12,4 millions de dollars.

Bloomberg rapporte qu'un projet de contrat d'approvisionnement de la ville de New York fait état d'une commande potentielle de 250 Tesla Model 3 destinés à la police de New York (NYPD). Ces véhicules s'inscriraient dans le cadre d'une initiative de la ville en faveur de flottes entièrement électriques.

Selon le projet de contrat, leur achat coûterait 12,4 millions de dollars aux contribuables. Chaque Tesla Model 3 coûterait 51 940 dollars l’unité, ce qui veut dire qu’il s’agit de versions Grande Autonomie avec quelques options supplémentaires, et non de versions Performance. Pour rappel, la version Grande Autonomie américaine propose 537 km d’autonomie et un 0 à 96 km/h en 4,2 secondes pour 50 990 dollars, tandis que la version Performance propose 507 km d’autonomie et un 0 à 96 km/h en 3,1 secondes pour 58 990 dollars.

Pas de réduction pour la police de New York

Même si la police de New York validait la commande de 250 Model 3, Tesla n’accorderait aucune réduction. En effet, la société Hertz avait, elle, commandé pas moins de 100 000 Tesla Model 3 à la fin du mois d’octobre 2021, et l’entreprise de location n’avait bénéficié d’aucune réduction. Elon Musk avait d’ailleurs tenu à rappeler qu’aucun contrat n’avait pour l’instant été signé avec Hertz pour la commande, mais la nouvelle avait tout de même fait exploser le cours de l’action du constructeur.

D’après Bloomberg, le département de police de New York aurait déclaré que les voitures électriques les aideraient à réduire les coûts de carburant, estimant qu'ils économiseraient environ 8 500 dollars par voiture en cinq ans. La police de New York n’est pas la première à s’intéresser aux Tesla. Depuis 2016, le département de police de Los Angeles teste également des Teslas au sein de sa flotte.

L'année dernière, le département de police de Fremont, en Californie, où se trouve la principale usine du constructeur, avait même déclaré que la Model S « a répondu ou dépassé les attentes, démontrant souvent des performances supérieures par rapport aux véhicules de police fonctionnant à l’essence ».

