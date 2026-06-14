Vol d’électricité, fraudes, dégradations : une IA veut protéger les bornes de recharge électriques

Les bornes de recharge électriques se dotent d’un véritable agent de sécurité numérique. Des chercheurs ont en effet mis au point un agent d’intelligence artificielle chargé de détecter les fraudes et autres vols d’électricité.

Les véhicules électriques sont en train de se répandre dans de nombreux pays, notamment en Europe. D’ailleurs, les ventes de voitures électriques dépassent désormais celles des modèles diesel, une première. Toutefois, celles-ci ne seraient rien sans une infrastructure adaptée, et notamment de nombreuses bornes de recharge réparties sur le territoire. Mais celles-ci deviennent si nombreuses qu’il est de plus en plus difficile de les surveiller.

Et ça, certaines personnes mal intentionnées le savent, et en profitent. Des fraudeurs contournent par exemple le système de paiement des bornes, obtenant ainsi de l’électricité sans débourser un centime. D’ailleurs, votre facture d’électricité pourrait augmenter à cause des fraudeurs.

Mais ce n’est pas tout. En effet, certains se permettent même de dégrader ces bornes, tout en perturbant les raccordements au réseau électrique. Selon certains rapports, l’ensemble de ces activités coûterait chaque année plusieurs millions d’euros aux opérateurs. Et c’est là qu’intervient l’intelligence artificielle.

Un garde du corps à base d’intelligence artificielle

En effet, si l’IA peut parfois se transformer en machine à arnaquer, celle-ci est également en mesure de lutter contre les fraudeurs. C’est en tout cas le défi que s’est fixé une équipe de chercheurs espagnols, qui s’est lancée dans le développement d’un agent d’IA bien particulier.

Tout d’abord, l’intelligence artificielle apprend à reconnaître les comportements « normaux » au niveau de la borne. En se basant sur ces connaissances, l’IA est ensuite en mesure de déceler des comportements anormaux, parfois liés à de la fraude. Si, par exemple, un utilisateur cherche à contourner le système de paiement, l’IA devrait le détecter. En effet, celle-ci pointera du doigt l’écart entre la consommation réelle et les transactions enregistrées par la borne.

Cette initiative intervient alors que le nombre de bornes de recharge s’apprête à exploser dans le monde. Au total, pas moins de 2,9 millions de points de recharge pourraient être répartis sur la planète à l’horizon 2030. Et les fabricants redoublent d’inventivité. BYD, par exemple, lance en Europe sa borne de recharge quatre fois plus puissante qu’un Superchargeur Tesla.