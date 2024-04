Linky : votre facture d’électricité pourrait augmenter à cause des fraudeurs, voici pourquoi

Même si vous ne touchez jamais à votre compteur Linky, il se pourrait qu'à cause des personnes qui le trafiquent, votre facture d'électricité augmente mécaniquement. Explications.

C'est une tendance depuis de nombreuses années : globalement, le coût de la vie augmente. Un constat qui s'applique presque partout : le prix des aliments, des loisirs, des loyers… Sans oublier celui de l'électricité. C'est d'ailleurs l'une des rares dépenses sur laquelle on peut avoir une influence. Baisser le chauffage d'un ou deux degrés, ne pas laisser les lumières et appareils allumés quand on quitte une pièce… Vous connaissez tous ces gestes régulièrement rabâchés, surtout à l'approche de l'hiver pour éviter la surcharge du réseau électrique et les coupures qu'elle entraînent.

Mais certaines personnes ne s'embarrassent pas ce de genre d'astuces. Elles préfèrent trafiquer leur compteur Linky pour faire baisser artificiellement leur facture. Une pratique répandue malgré l'arrestation de réseaux organisés et l'identification des fraudeurs. Même Enedis prévient que la modification d'un Linky est repérée très vite, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Les tentatives continuent pourtant, et elles pourraient avoir un effet très désagréable sur les gens honnêtes : une facture d'électricité plus élevée.

Les fraudes au compteur Linky risquent d'augmenter la facture d’électricité de tous les clients

Sur votre facture Enedis, le total à payer est divisé en plusieurs parties. Parmi elles, on trouve votre consommation bien sûr, mais aussi ce qui s'appelle le TURPE, le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité. Il est fixé chaque année par l'État après avis de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) et sert en résumé à payer Enedis. Le TURPE doit donc tenir compte de tous les coûts supportés par l'entreprise, dont ce qu'elle nomme les “pertes non techniques“. Et il se trouve que ces dernières recouvrent le vol d'énergie.

Autrement dit : plus Enedis perd de l'argent à cause des fraudes au compteur Linky, plus le montant des pertes non techniques augmentent. Cela entraîne une hausse du TURPE et donc de la partie que paye le client sur sa facture d'électricité. Il est difficile de chiffrer avec précision ce que ça représente, mais le risque de voir le montant gonfler est malheureusement bien réel.