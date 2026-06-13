Des hackers transforment l’IA Gemini en machine à arnaquer, Google saisit la justice

2,5 millions. C’est le nombre de SMS frauduleux qu’un réseau cybercriminel chinois a réussi à envoyer en seulement deux semaines en utilisant l’IA Gemini de Google, qui s’est lancée à sa poursuite.

L’intelligence artificielle peut vous aider à préparer vos vacances ou à synthétiser vos cours en un rien de temps, pour votre plus grand bonheur. Mais, comme souvent, une technologie avancée peut être détournée pour être utilisée à des fins plus que malveillantes. En effet, grâce à l’IA, les pirates exploitent les failles plus vite qu’elles ne sont corrigées. Et de nombreux hackers en profitent. Des pirates ont par exemple utilisé l’IA pour trouver une faille zero-day, un incident détecté par les experts en cybersécurité de Google.

Il est d’ailleurs une nouvelle fois question de Google. Mais cette fois-ci, les pirates ont utilisé l’IA de Google elle-même, la célèbre Gemini, pour mener à bien leurs activités. Le géant du numérique a d’ailleurs confirmé que l’IA Gemini est largement utilisée pour mener des cyberattaques.

Google vs hackers : le FBI intervient

Et ça, Outsider Enterprise l’a bien compris. Le réseau cybercriminel chinois s’est en effet servi de Gemini pour créer d’innombrables sites de phishing destinés à piéger leurs victimes. Les pirates auraient ainsi réussi à mettre en place près d’un million de noms de domaine frauduleux, accompagnés de pas moins de 9 000 faux sites internet.

L’ensemble de ces sites servait à piéger les utilisateurs en volant mots de passe et numéros de carte bancaire. Le groupe de hackers aurait également réussi à envoyer près de 2,5 millions de faux SMS destinés à des utilisateurs Android.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération aura été lucrative. Google évoque ainsi « des centaines de milliers de victimes ». Par ailleurs, les pertes seraient estimées à « plusieurs millions de dollars », selon le créateur de Gemini.

Face à cette menace, le géant du numérique a décidé de déposer une plainte contre l’Outsider Enterprise chinoise dans le but de démanteler l’organisation. Mais Google n’est pas seul. En effet, l’entreprise est accompagnée du FBI, qui mène l’enquête. D’ailleurs, l’agence américaine nous a récemment mis en garde : certaines applications chinoises collectent vos données à grande échelle.

Source : Google