Voitures électriques : les 12 modèles les plus attendus en 2023

Vous êtes prêt à passer à la voiture électrique ? Outre les modèles qui sont actuellement disponibles, plusieurs nouveautés sont attendues cette année. C’est donc le moment de faire le point.

2022 a été une année plutôt chargée sur le front de la voiture électrique. 2023 promet d’être un peu plus calme, même si plusieurs nouveautés sont attendues. Point de compacte abordable en vue mais plutôt des SUV (encore) et des modèles surpuissants ou luxueux.

Audi : des mises à jour pour les Audi Q4, Audi Q8 e-tron Sportback et Audi e-tron GT

La première Audi 100 % électrique fête ses cinq ans cette année. L’occasion d’offrir un restylage à cette e-tron première du nom, qui en profite d’ailleurs pour changer de dénomination. L’e-tron devient ainsi Q8 e-tron pour plus de cohérence avec le reste de la gamme. Le modèle de base et sa variante Sportback devraient intégrer une nouvelle batterie censée lui conférer une meilleure autonomie, et un système de recharge plus rapide.

Le reste des caractéristiques ne change pas avec notamment une autonomie WLTP jusqu'à 600 km et un 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Cette version restylée devrait être commercialisée à partir de 86 700 euros. Outre le Q8 e-tron, la marque aux anneaux offrira également une mise à jour à son SUV Audi Q4, ainsi qu’à la sportive e-tron GT, avec notamment de nouvelles batteries annoncées comme plus efficientes là encore.

BMW i7 : une vraie vitrine technologique (et de luxe)

La gamme i de BMW se compose exclusivement de modèles électriques. Celle-ci devrait encore s’étoffer en 2023 avec l’arrivée de la BMW i7. À l’instar de la Série 7, celle-ci vient chapeauter la gamme de voitures électriques avec une véritable limousine qui se veut à la fois luxueuse et technologiquement la plus avancée. Il n’y a qu’à voir le nombre d’écrans qui sont intégrés, du tableau de bord somme toute très classique désormais, jusque dans les portières à l’arrière pour contrôler les éléments de confort. Et de confort il sera de mise dans la BMW i7 qui intègre carrément un téléviseur 8K de 31 pouces. Les passagers qui seront confortablement assis à l’arrière pour ainsi profiter d’un véritable Home Cinéma avec le système audio surround Bowers & Wilkins.

Du côté des prestations électriques, cette limousine longue de plus de 5 mètres sera dotée d’un moteur de 400 kW (soit 544 ch), qui pourra la catapulter de 0 à 100 km/h en à peine 4,7 secondes. Pas mal pour un véhicule qui accuse plus de 2,7 tonnes sur la balance. Tout aussi impressionnante, la batterie de 101,7 kWh de capacité utile devrait lui permettre de parcourir jusqu’à 625 km WLTP, avec une puissance de charge confortable jusqu'à 195 kW. Véritable vitrine technologique et de luxe, la BMW i7 affichera un prix à la hauteur de ses ambitions, à partir de 139 900 euros.

Lexus RZ 450e : une première voiture électrique avec de vraies innovations

La Lexus RZ 450e marque une nouvelle ère pour la marque premium japonaise. En effet, celle-ci sera basée cette fois sur une plateforme totalement dédiée et non plus partagée avec des déclinaisons thermiques. L’occasion pour Lexus de proposer quelques innovations inédites dans l’industrie automobile. En effet, la Lexus RZ 450e sera la toute première voiture à être équipée d’une direction entièrement électronique. Associé à un volant Steer-by-Wire, le système est ainsi dépourvu de la moindre liaison mécanique. Ce qui promet d’être intéressant une fois au volant, lequel est d’ailleurs au format Yoke à l’instar de la nouvelle Tesla Model S qui a tant fait jaser.

Les performances de la Lexus RZ 450e ne seront pas en reste grâce aux deux moteurs qui délivrent une puissance totale combinée de 230 kW (313 ch), et un couple de 435 Nm. Malgré les plus de 2 tonnes, il ne faudra que 5,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Enfin, le SUV électrique devrait pouvoir parcourir jusqu'à 400 km WLTP, et disposer d’une puissance de recharge jusqu'à 150 kW. Côté prix, Lexus devrait commercialiser le RZ 450e à partir de 75 000 euros.

Maserati GranTurismo : une supercar électrique de 760 ch

Son prix n’est pas encore connu mais il devrait être à la hauteur des performances annoncées pour la première supercar électrique de Maserati. En effet, la GranTurismo annonce pas moins de 560 kW, soit 760 ch grâce à ses trois moteurs ! De quoi expédier le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes seulement et atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h. Si l’autonomie de la bête n’a pas encore été annoncée, on sait néanmoins que la Maserati Gran Turismo profitera de la technologie 800 volts qui équipe déjà les modèles électriques de Porsche, l'Audi e-tron GT ou encore la Kia EV6.

Recharger la batterie de 83 kWh utiles ne devrait pas prendre trop longtemps grâce à une puissance jusqu'à 270 kW en pic. Enfin, la Maserati Gran Turismo restera fidèle au style caractéristique de la marque avec des formes galbées, un long capot, et surtout l’imposante calandre ornée du célèbre trident.

Mercedes EQE SUV : un SUV de 687 ch !

La famille EQ de voitures électriques de Mercedes va encore s’agrandir cette année. Déclinaison surélevée de la berline EQE qui a été lancée l’année dernière, le Mercedes EQE SUV sera donc le cinquième SUV électrique de la marque à l’étoile. Affichant 4,86 m de long, il sera néanmoins plus compact que son grand frère, l’imposant EQS SUV avec lequel il pourra partager le grand écran Hyperscreen qui avait été inauguré avec la berline Mercedes EQS. Pour mémoire, il s’agit d’une dalle géante de 56 pouces qui recouvre tout le tableau de bord, et qui regroupe l’instrumentation numérique et le système d’infodivertissement.

Ce qui ne veut pas dire que le Mercedes EQE SUV n’aura pas droit lui aussi à une première technologique. En effet, la voiture électrique intégrera pour la toute première fois un système compatible avec l’audio spatial en Dolby Atmos. À voir ce que cela donnera lors de notre prochain essai. Côté plateforme électrique, Mercedes donnera une fois de plus l’embarras du choix aux potentiels clients. En effet, le Mercedes EQE SUV sera disponible dans cinq motorisations. En revanche, qu’il s’agisse de la version standard EQE 350+ qui sera une propulsion de 215 kW (292 ch), ou de la puissante AMG EQE 53 4Matic+ avec ses 505 kW (687 ch), toutes seront équipées de la même batterie d’une capacité de 90,6 kWh. Ainsi équipé, le Mercedes EQE SUV pourra accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, et parcourir jusqu'à 590 km WLTP. En revanche, Mercedes n’a pas encore communiqué le prix de ce nouveau SUV électrique.

Smart #1 : une nouvelle ère pour Smart

La Smart #1 (oui c’est son nom) n’est pas la première voiture électrique du célèbre constructeur. Ce dernier proposait une Smart Fortwo pas forcément convaincante avec une autonomie un peu légère et une vitesse de recharge beaucoup trop faible sur les bornes publiques de 11 kW et plus. La marque revoit donc complètement sa copie avec la Smart #1, et renie au passage son concept de voiture maligne qu’on pouvait garer n'importe où, et même perpendiculairement au trottoir. Plus grande, la nouvelle venue est un sympathique SUV aux formes arrondies.

Véritable quatre places, la Smart #1 se veut plus accueillante d’autant qu’elle profite d’un vrai coffre. Plus moderne, le véhicule est équipé d’un grand écran d’infodivertissement de 12,8 pouces. Ce dernier profite d’une jolie interface que ne renieraient pas les ingénieurs d’Apple, et un assistant vocal fait son apparition qui est censé faciliter la vie du conducteur. Une promesse déjà entendue chez d’autres constructeurs, mais sans pour autant rivaliser avec des solutions telles que Google Assistant ou Amazon Alexa.

Outre la version standard, Smart offre une fois de plus une version Brabus à sa nouvelle Smart #1. Dotée de deux moteurs électriques, celle-ci affiche une puissance de 428 ch pour expédier le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Pas mal pour un Smart qui vient donc chasser sur les terres des sportives. Dotée d’une batterie de 66 kWh, la Smart #1 promet jusqu'à 440 km d'autonomie. 30 minutes de charge suffiront pour récupérer 80 % de la capacité avec une puissance maximale de 150 kW. Le tout pour un prix à partir de 39 990 euros pour la version standard, et à partir de 47 490 euros pour la Smart #1 Brabus.

Volkswagen ID. Buzz : le plus sexy des vans électriques arrive sur les routes

Après les SUV électrique et en attendant une future berline, Volkswagen s’attaque au segment du van. Très attendu après avoir été entraperçu sur différents salons, le Volkswagen ID. Buzz promet de faire tourner les têtes quand il sillonnera routes. Celui-ci se décline dans deux déclinaisons Combi et Cargo. Les deux modèles partagent la même plateforme que les autres Volkswagen ID., qu’il s’agisse de la compacte ID. 3, ou de l’ID. 5 et ses différentes versions. Affichant la même longueur que le Volkswagen Tiguan, le Volkswagen ID. Buzz promet une maniabilité sans pareil, notamment avec un rayon de braquage de 11,1 mètres.

Autant dire que le van électrique se conduira aussi facilement qu’un Golf. Outre son habitabilité dans la version Combi, le Volkswagen ID. Buzz offrira une ambiance high-tech inédite à ce jour, même s’il doit faire avec le système d’infodivertissement tant décrié qui équipe déjà les autres ID., et en attendant la prochaine version promise par le nouveau patron du Groupe Volkswagen.

De plus, les aides à la conduite, et notamment la conduite semi-autonome Travel Assist, sont de la partie. Une seule motorisation est proposée au lancement avec un moteur électrique qui développe une puissance suffisante de 150 kW (204 ch) et un couple de 310 Nm. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes malgré le poids de l’engin, et offrir de belles relances sur autoroute. Volkswagen annonce une autonomie WLTP jusqu'à 419 km et une puissance de charge jusqu'à 170 kW. Côté tarif, le Volkswagen ID. Buzz est d’ores et déjà commercialisé à partir de 56 990 euros.

Volvo EX90 : le premium à la suédoise

Son nouveau PDG Jim Rowan l’avait annoncé l’année dernière, “Les moteurs à combustion appartiennent au passé, et nous devons y renoncer si nous voulons combattre la plus grave menace guettant l’humanité : le changement climatique”. C’est dans ce contexte que le Volvo EX90 sera lancé cette année. Sous ses airs de gros SUV électrique sept places, celui-ci mise également sur le développement durable avec des matériaux recyclés et l’absence totale de cuir. Le constructeur mise également sur les nouvelles technologies pour atteindre son objectif de zéro mort à bord d’une Volvo suite à un accident.

Affichant tout de même 2,8 tonnes à vide, le Volvo EX90 promet néanmoins jusqu'à 600 km d'autonomie. Une promesse à mettre notamment au crédit de la grosse batterie de 107 kWh utiles. Une capacité qui s’accompagne heureusement d’une puissance de recharge adaptée avec 250 kW en pic. 30 minutes de pause suffiront pour repartir avec une batterie chargée à 80 %. Côté performances, le Volvo EX90 pourra s’appuyer sur ses deux moteurs électriques qui développent 300 kW (408 ch) ou 380 kW (517 ch) en fonction de la version choisie. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, et même 4,9 secondes pour le modèle Performance. Le Volvo EX90 sera commercialisé à partir de 107 900 euros.

Tesla Model S / Model X : enfin disponibles en France

On finit ce panorama des voitures électriques attendues en 2023 avec les versions restylées des Tesla Model S et Tesla Model X. Certes ces deux modèles ne sont pas vraiment une nouveauté en soit, mais jusqu’à présent ils n’étaient pas encore disponibles dans l’hexagone, le constructeur américain ayant donné la priorité aux puissants Model S Plaid et Model X Plaid.

Si les changements sont relativement modestes à l’extérieur, l’habitacle fait sa révolution avec une nouvelle planche de bord. Cette dernière troque le grand écran tactile vertical pour un modèle central en mode paysage inspiré de la Tesla Model 3. Deux autres écrans sont intégrés à l’avant pour l’instrumentation numérique derrière le volant, et à l’arrière pour les passagers qui pourront même jouer à des jeux vidéo.

Autre nouveauté, le volant Yoke à deux branches qui a tant fait parler de lui sera disponible, à moins de lui préférer un volant rond classique qui sera disponible gratuitement. Pas de changement non plus du côté des quelques options comme un intérieur blanc.

Affichant des performances (un peu) plus modestes, les Tesla Model S et Tesla Model X profitent tout de même d’une puissance cumulée de 670 ch avec leurs deux moteurs électriques. De quoi propulser la Tesla Model S de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, et le gros SUV Tesla Model X en 3,9 secondes. Point fort des véhicules de la marque (avec son réseau de recharge bien étoffé et son planificateur encore inégalé aujourd’hui), l’autonomie de la batterie n’est pas en reste. Tesla annonce ainsi 632 km au volant de la Tesla Model S, et 576 km pour le pachyderme qu’est la Tesla Model X. Plus abordables que les versions Plaid, les Tesla Model S et Tesla Model X sont respectivement proposées à partir de 113 990 euros et 121 990 euros.