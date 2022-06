BMW va lancer une version blindée de la i7, sa limousine électrique de luxe

Peu de gens le savent, mais BMW brille également dans un autre domaine : la conception de véhicules de sécurité, capables d'encaisser des attaques au fusil d'assaut ou à l'explosif. Et justement, la marque allemande vient d'annoncer le développement d'une version blindée de la BMW i7, sa dernière berline 100% électrique.

Comme de nombreux constructeurs automobiles, BMW procède actuellement à sa transition énergétique et compte bien électrifier une grande partie de son parc dans les années à venir. D'ailleurs, la marque a confirmée en 2021 ses ambitions : les ventes de voitures électriques augmenteront de 50% par an jusqu'en 2030, soit plus de 10 fois le chiffre enregistré en 2020.

En mars 2022, BMW a dévoilé la BMW iX1, son prochain SUV compact 100% électrique dotée d'une autonomie en cycle WLTP de 413 à 438 kilomètres si l'on en croit les premières informations du constructeur. Et en avril, la firme allemande a levé le voile sur la BMW i7, une gigantesque berline électrique aux allures de limousine.

D'ores et déjà disponible en précommande au prix de départ de 139 900 €, elle embarquera un groupe motopropulseur xDrive60 capable d'offrir une puissance de 544 ch. Elle intégrera également une transmission intégrale, et affichera une autonomie WLTP entre 590 et 625 km en fonction des options grâce à une batterie de 101,7 kWh. Pour les clients les plus fortunés, il sera même possible de transformer la BMW i7 en cinéma avec écran géant 8K 31″ baptisé Theatre Screen.

BMW va lancer une version blindée de la i7 100% électrique

Mais vous le ne savez peut-être pas, mais BMW s'illustre également depuis des années sur un secteur bien particulier : la conception de véhicules blindés. Daniel Huber, ingénieur de formation, est responsable de la sécurité des voitures blindés chez BMW. “Outre les dangers normaux du trafic routier, les propriétaires d'une voiture blindée sont exposés à des menaces particulières. En font notamment partie des attaques avec des armes à feu et des explosifs”, expliquait-il en 2019.

De nombreux modèles ont eu droit à leur déclinaison blindée, et ce sera bien le cas de la BMW i7 comme le rapportent nos confrères du Forbes. De fait, il s'agira de la première voiture électrique blindée du constructeur. Les sources de Forbes suggèrent qu'il y aura différents niveaux de protection, allant des tirs d'armes légères aux fusils d'assaut du type AK-47 en passant par les explosifs.

Déjà loin d'être un poids plume avec ses 2700 kg en version “standard”, la BMW i7 blindée devrait dépasser les 4 tonnes. En d'autres termes, les chauffeurs devront être titulaires du permis poids lourd pour conduire la bête, une obligation dès lors que le PTAC (poids total autorisé en charge) excède les 3,5 tonnes. Notez que l'autonomie devrait également prendre un coup dans l'aile, en raison de la surcharge du véhicule. D'après Forbes, BMW devrait officialiser l'existence de la BMW i7 blindée plus tard cette année.

Source : Forbes