Tesla Model X : prix, autonomie, performances, tout savoir sur la voiture électrique

Commercialisée depuis 2015, la Tesla Model X est le premier SUV électrique de la marque américaine. Pour 2021, celui-ci a bénéficié d’un facelift conséquent, avec notamment une version Plaid de 1 020 chevaux.

La Tesla Model X est un SUV entièrement électrique qui est basé sur la même plateforme que la berline de la marque américaine, la Tesla Model S. Comme cette dernière, la Model X a bénéficié cette année d’un facelift important qui, s’il reste modeste en termes d’aspects esthétiques, profite de nouveautés conséquentes tant au niveau de la motorisation que de l’équipement.

Côté design, les retouches sont relativement légères et seuls les connaisseurs pourront vraiment faire la différence entre le nouveau millésime et son prédécesseur. On note par exemple la disparition des encadrements chromés au niveau des fenêtres à l’instar de tous les modèles du constructeur, y compris la Tesla Model 3 et la récente Model Y.

L’imposant SUV conserve néanmoins certaines spécificités comme les portes arrière Falcon Wing qui s’ouvrent verticalement. Celle-ci donne accès aux places arrière qui peuvent être configurées différemment à la commande avec les classiques trois sièges dans la version cinq places, mais aussi une déclinaison six places atypiques avec deux sièges à l’arrière et deux autres dans le coffre. Enfin, la version sept places permet de profiter de trois places au rang deux et de deux places au rang trois.

S’il conserve son étonnant pare-brise panoramique qui est le plus grand actuellement en production si l’on en croit le constructeur, le Tesla Model X voit son intérieur évolué en profondeur à l’instar de la berline Tesla Model S. Exit le grand écran d’infodivertissement central en position verticale. Place désormais à un écran toujours aussi imposant avec sa diagonale de 17 pouces et sa définition de 2 200 x 1 300 pixels, mais en mode paysage désormais. Celui-ci s’accompagne d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces qui est absente des Model 3 et Model Y. De plus, un troisième écran prend place à l’arrière qui profite d’une diagonale de 8 pouces. Ce dernier ne se limite pas aux réglages de la climatisation. En effet, les passagers arrière peuvent l’utiliser pour profiter de divertissements sur Netflix (ou Disney+ quand le service sera déployé dans la voiture via une mise à jour comme aux États-Unis), de YouTube ou de jeux vidéo en branchant une manette sans fil.

Point d’orgue de ce nouvel intérieur, l’étonnant volant Yoke est proposé de série. Il s’agit d’un volant qui semble avoir été coupé en deux pour ne conserver que la partie inférieure à méplat. Dépourvu de levier, celui-ci confère un aspect vraiment futuriste au grand SUV électrique de Tesla.

Enfin, le Tesla Model X profite aussi de nouvelles motorisations comme nous le verrons plus loin.

🗓️ Quand sort la nouvelle Tesla Model X ?

S’il est d’ores et déjà disponible à la commande aux États-Unis en version standard à deux moteurs, et entre mai et juin 2022 pour la version Plaid à trois moteurs, le Tesla Model X se fera attendre un peu plus longtemps de ce côté de l’atlantique.

Quoi qu’il en soit, les réservations sont ouvertes sur le site web de Tesla. Mais les premières livraisons de la Tesla Model X ne sont pas attendues avant la fin de l’année 2022. Voire même en 2023 en raison de la crise des composants si l’on en croit certaines rumeurs. Sachez également que les données techniques qui sont communiquées correspondent aux versions livrées aux États-Unis uniquement, les spécifications européennes n’étant pas encore disponibles pour le moment.

💰 Combien coûte la Tesla Model X ?

La Tesla Model X se décline désormais en deux versions uniquement. La Model X à transmission intégrale Dual Motor avec un moteur à l’avant et un moteur à l’arrière, est affichée à partir de 114 990 euros. C’est donc 10 000 euros de plus que la Tesla Model S équivalente.

Plus puissante avec ses trois moteurs, la Tesla Model X Plaid sera commercialisée à partir de 119 990 euros, soit là encore 10 000 euros de plus que la berline.

🔢 Quelles options pour la Tesla Model X ?

Les réservations de la Tesla Model X se font en ligne via un configurateur très simple à utiliser grâce au nombre limité d’options. Le client peut ainsi choisir la couleur de son véhicule parmi cinq coloris à l’instar de tous les autres modèles de la marque : blanc nacré multicouche de série, noir, gris ou bleu métallisé, et le joli rouge multicouche. Si ce dernier est facturé 2 600 euros, les autres couleurs demandant une rallonge de 1 600 euros.

Deuxième option à la commande de la Tesla Model X, les jantes. Le modèle Cyberstream de 20 pouces déjà très réussi est proposé de série. Les jantes Turbin de 22 pouces sont proposées à 5 800 euros.

Par ailleurs, il est possible de modifier l’habitacle de la voiture en choisissant une sellerie noire de série avec des inserts en ébène, blanche ou encore beige. Ces deux modifications sont accompagnées d’inserts en noyer et proposés au prix de 2 100 euros.

Enfin, comme mentionné plus haut, la Tesla Model X peut être configurée en usine en version 5, 6 ou 7 places. Comptez 6 900 euros pour six sièges, et 3 700 euros pour sept sièges. Précisions que le configurateur propose de commander l’Autopilot amélioré (3 800 euros) ou encore la conduite entièrement autonome (7 500 euros) lorsque celle-ci sera autorisée. Néanmoins ces options sont également disponibles très facilement après l’achat via une mise à jour depuis l’application mobile ou le site web de Tesla. L’Autopilot amélioré ajoute le changement de voie automatique par rapport à l’Autopilot de base qui se limite au régulateur de vitesse adaptatif et à l’aide au maintien dans la voie. À cela s’ajoutent également le stationnement automatique en créneau ou en bataille et la sortie de l’emplacement de parking.

Une fois le modèle de Tesla Model X choisi, il suffit de payer un montant de 100 euros pour le réserver. Tout passe ensuite par le site web de Tesla afin de transmettre les documents légaux (justificatif d’assurance pour le jour de la livraison, pièce d’identité, etc.). Il n’est donc pas nécessaire de passer en concession contrairement au modèle traditionnel des constructeurs historiques.

🔋 Quelle est l’autonomie de la Tesla Model X ?

Si Tesla ne communique pas sur la capacité de ses batteries, le constructeur indique néanmoins les performances de ses véhicules, et bien entendu leur autonomie. En ce qui concerne la Tesla Model X, la version de base affiche une autonomie estimée de 560 kilomètres. Malgré son poids, le SUV électrique peut réaliser le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes seulement, et atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h.

À l’instar de la Tesla Model S, les chiffres annoncés pour la Tesla Model X Plaid donnent le tournis. Si l’autonomie passe à 536 km, il ne lui faut que 2,6 secondes pour atteindre les 100 km/h, tandis que la vitesse de pointe est annoncée à 262 km/h. Des performances à mettre au crédit des 1 020 ch qui sont délivrés par les trois moteurs qui sont tous dotés de rotors à garniture en carbone et contrôle vectoriel du couple. Précisons une fois encore que ces chiffres correspondent aux valeurs américaines. Ils pourront donc être amenés à changer au moment de l’homologation des versions européennes.

⏱️ Combien de temps dure la recharge ?

Tesla ne communique pas d’informations sur la capacité de ses batteries ni sur les temps de recharge. Comme tous les autres modèles de la marque, le Tesla Model X peut accéder aux Superchargeurs dédiés. Le réseau Tesla est suffisamment étoffé pour rouler sereinement pratiquement partout en Europe. D’autant qu’il est aussi possible d’accéder aux autres réseaux, qu’il s’agisse de Ionity ou Total par exemple.

Les Superchargeurs V3 de dernière génération permettent de bénéficier d’une puissance maximale de recharge de 250 kW, sans partage de puissance entre les différents véhicules branchés. Tesla précise que la vitesse de recharge peut varier en fonction du niveau de charge de la batterie et de l'utilisation actuelle de la station, ainsi qu'en cas de conditions climatiques extrêmes.

Généralement une voiture électrique bénéficiera d’une vitesse de recharge élevée lorsque le niveau de la batterie est faible. La vitesse de charge ralentissant à mesure que le niveau de charge augmente, il est recommandé de s’arrêter à 80%. En effet, il est aussi long de charger de 0 à 80% que de 80 à 100%.

Le Tesla Model X actuel accepte une puissance maximale de 150 kW. Il faudra donc patienter une vingtaine de minutes environ pour retrouver 80% de capacité depuis une borne de recharge rapide DC.

À noter que comme les Model S, mais aussi les Model 3 et autres Model Y, le Tesla Model X est livré avec un chargeur embarqué de 11 kW, mais aussi les câbles de recharge T2 et secteur pour la recharge à domicile.

🏎️ Quels sont les équipements de série de la Tesla Model X ?

Outre les éléments déjà cités, le Tesla Model X est équipé de série du volant et du pare-brise chauffant, mais aussi de sièges chauffants pour chaque passager. Les sièges avant sont également ventilés et l’habitacle dispose d’une climatisation trois zones. L’équipement de série comprend les rétroviseurs latéraux chauffants qui sont rabattables électriquement. Une fonction d’obscurcissement automatique est également prévue.

On passera sur l’éclairage d’ambiance pour se concentrer sur l’accès sans clef. En effet, toutes les Tesla sont livrées avec deux cartes qui font office de clef. Il suffit de l’apposer sur le montant B de la voiture pour la déverrouiller. Une fois dans l’habitacle, reste ensuite à poser la carte sur l’accoudoir central pour démarrer le SUV électrique. Par la suite, le propriétaire pourra garder la carte rangée dans son portefeuille en activant la clef sur mobile qui est proposée de série. Dans ce cas, le Tesla Model X se déverrouille automatiquement dès lors que le smartphone enregistré se trouve à proximité. De la même façon, il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le moindre bouton pour démarrer le SUV, ni même de régler le siège et les rétroviseurs extérieurs si quelqu’un d’autre était au volant auparavant. Tout est réglé automatiquement en fonction des préférences enregistrées dans le profil du conducteur. Plusieurs clefs peuvent être configurées et il est possible de choisir un appareil prioritaire quand plusieurs smartphones sont dans l’habitacle.

Sachez aussi que l’application offre de nombreuses fonctionnalités de série. Le propriétaire peut localiser sa voiture à distance, lancer le préchauffage ou la climatisation manuellement ou programmer l’opération, ouvrir le coffre avant, arrière et la trappe de recharge, klaxonner ou faire clignoter les phares pour retrouver la voiture sur un parking, et enfin entrouvrir les fenêtres pour aérer la voiture. Bien entendu, l’application est indispensable pour surveiller et planifier les recharges. Citons enfin l’activation d’un limitateur de vitesse lorsque l’on prête le véhicule, un mode voiturier qui verrouille notamment la boite à gants, et enfin le mode Sentinelle.

Ce dernier est disponible de série sur toutes les Tesla. Cette fonctionnalité met à profit les caméras qui sont intégrées tout autour de la voiture pour surveiller les environs et faire office de dashcam à 360° lorsque le Tesla Model X roule. Une fois garé, le mode Sentinelle peut rester activé afin de surveiller la voiture. Si quelqu’un s’approche, le SUV va faire un appel de phares et afficher un message sur l’écran central pour indiquer qu’elle enregistre. Les vidéos sont stockées sur la clef USB de 128 Go qui est fournie et qui est discrètement branchée dans le port dédié à cet effet dans la boite à gants. Un système d’alarme est également intégré et une mise à jour devrait permettre aux propriétaires de recevoir des notifications sur leur smartphone en cas d’alerte du mode Sentinelle. Cette fonctionnalité requiert une connexion Premium comme nous le verrons plus loin. Dans ce cas, ils pourront visualiser les images à distance et même parler à quiconque se trouve à côté de la voiture via la Boombox de série. Cette dernière est en fait un haut-parleur qui est intégré à l’extérieur de la voiture. Il permet d’émettre un son lors des manœuvres en marche arrière, ou encore des bruits divers ou de la musique.

Côté multimédia, outre les différents écrans qui permettent notamment de profiter de Netflix dans la voiture pendant les pauses, le Tesla Model X profite d’un système audio avancé fort de 14 haut-parleurs et d’un caisson de graves.

La console centrale du Tesla Model X est équipée de deux espaces dédiés aux smartphones qui peuvent être rechargés sans fil. Elle offre aussi un espace de rangement qui intègre deux ports USB type C. Deux ports supplémentaires sont également disponibles à l’arrière, toujours au format type C.

En outre, à l’instar des autres modèles de la marque, le Tesla Model X profite de la connexion Premium gratuite pendant 30 jours. Celle-ci permet de profiter d’une connexion 4G afin de visualiser la circulation en temps réel, d’afficher les cartes avec la vue satellite ou encore de surfer sur Internet via le grand écran grâce au navigateur Internet embarqué.

Enfin, la connexion 4G est également utile pour accéder au streaming vidéo avec Netflix, YouTube et Twitch en attendant l’arrivée d’autres services tels que Disney+ qui a déjà été déployé aux États-Unis, d’écouter de la musique sans publicité avec Spotify premium (le compte est lié à la voiture, mais il est tout à fait possible de saisir vos paramètres si vous êtes déjà abonné) ou d’utiliser le mode Karaoké. L’abonnement est ensuite facturé 9,99 euros par mois après la fin de la période d’essai directement depuis le site Web de Tesla ou l’application mobile. Sans engagement, celui-ci peut être résilié à loisir ou activé quand vous en avez besoin.