Mercedes booste les performances de ses voitures électriques avec une mise à jour vendue à prix d’or

De plus en plus de constructeurs proposent d'augmenter les performances de leurs véhicules électriques via des mises à jour logiciels à distance. C'est le cas de Mercedes, qui teste aux Etats-Unis un programme payant permettant de booster la vitesse de ses derniers modèles électriques. En revanche, l'abonnement est facturé à prix d'or : 1200 dollars par an.

Avec la démocratisation des voitures connectées, de plus en plus de constructeurs automobiles proposent à leurs clients des mises à jour à distance gratuites et payantes permettant d'obtenir de meilleures performances ou des fonctionnalités supplémentaires.

Cette pratique a évidemment été popularisée par Tesla, le pionnier en la matière. Dernièrement, la marque américaine a réduit la durée de la recharge de ses voitures électriques avec un patch. Paradoxalement, Tesla n'hésite pas non plus à supprimer à distance certaines fonctionnalités offertes aux automobilistes. C'est par exemple le cas des fonctionnalités GPS, qui étaient gratuites jusqu'alors pour tous les propriétaires de Tesla.

Comme dit plus haut, cette méthode a rapidement fait des émules au sein de l'industrie. Après le lancement en 2018 de son abonnement pour profiter d'Apple CarPlay, BMW a récemment annoncé une option facturée à 18 €/mois pour avoir des sièges chauffants. Le constructeur allemand propose également le Pack Drive Assist Plus, qui offre un régulateur de vitesse actif et l'aide au maintien à la voie.

Mercedes lance une MAJ vendue à prix d'or pour booster ses voitures électriques

De son côté, Mercedes aussi a cédé aussi à la mode de la voiture à la carte et des MAJ à distance. En Chine, la marque à l'étoile propose d'accéder aux roues arrières directrices via un abonnement annuel de 700 euros. Et visiblement, elle ne compte pas s'arrêter là. Le constructeur teste actuellement aux Etats-Unis un nouveau programme par abonnement baptisé Acceleration Increase et facturé à prix d'or : 1200 euros par an.

Comme vous pouvez vous en douter, cette option permettra d'améliorer les performances (couple et puissance) des dernières voitures électriques de l'entreprise, avec en moyenne entre 0,8 et 1 seconde gagnée sur le 0 à 100 km/h. Précisons que cette “feature” est uniquement réservée aux modèles de la gamme EQ. Pour l'heure, seules les Mercedes EQE et EQS sont éligibles à ce mode. Voici les améliorations apportées en détail :

Mercedes EQE 350 4MATIC : de 215 kW à 260 kW (soit de 288 à 349 ch), 0 à 100 km/h en 5,1 secondes au lieu de 6

Mercedes EQE SUV 350 4MATIC : de 215 kW à 260 kW (soit de 288 à 349 ch), 0 à 100 km/h en 5,2 secondes au lieu de 6,2

Mercedes EQS 450 4MATIC : de 265 kW à 330 kW (soit de 355 à 443 ch), 0 à 100 km/h en 4,5 secondes au lieu de 5,3

Mercedes EQS SUV 450 4MATIC : de 265 kW à 330 kW (de 355 à 443 ch), 0 à 100 km/h en 4,9 secondes au lieu de 5,8

Pour l'instant, Mercedes n'a pas précisé si ce programme était destiné à un lancement en France.