Volvo présente l’EX90, un SUV électrique capable de détecter si vous avez bu

Lors d'une conférence de presse diffusée sur YouTube, Volvo a levé le voile sur son prochain SUV 100% électrique : l'EX90. Avec ce véhicule, les ambitions de la marque sont claires : proposer la voiture la plus sécurisée jamais fabriquée par le constructeur. Parmi les fonctionnalités annoncées, un ensemble de lasers et de capteurs capable de détecter le comportement d'un conducteur alcoolisé.

Avec l'interdiction décrétée par l'Union européenne de la vente des voitures thermiques neuves dès 2035, de plus en plus de constructeurs accélèrent l'électrification de leur gamme. Il faut dire que la demande est bien là, puisqu'en novembre 2021, nous avons appris qu'une voiture sur cinq vendues en Europe était électrique, notamment grâce aux belles performances de Volkswagen et Tesla.

De son côté, Volvo propose pour l'instant deux véhicules 100% électriques dans son offre, à savoir le SUV XC40, lancé en 2021, et sa déclinaison coupée, le C40 Recharge. Or, la marque suédois vient de présenter à l'occasion d'une conférence en ligne diffusée sur YouTube l'EX90, son futur SUV 100% électrique.

Volvo dévoile l'EX90, sa voiture la plus sûre jamais construite

Avec ce véhicule, les ambitions de Volvo sont affichées : proposer un niveau de sécurité jamais vu dans un voiture signée Volvo. Pour ce faire, l'EX90 sera équipé de “l'un des ensembles de capteurs les plus avancés du marché” comprenant huit caméras, cinq radars, 16 capteurs à ultrasons et un capteur LiDAR installé directement sur le toit.

Le capteur LiDAR, utilisé massivement par Tesla avant d'être boudé par la marque, aura pour rôle de scanner l'environnement du véhicule à 360° (en s'appuyant également sur les données émises par les autres capteurs extérieurs). Selon les dires de Volvo, le capteur LiDAR de l'EX90 “peut détecter des piétons jusqu'à 250 mètres et un objet aussi petit et foncé qu'un pneu sur la route jusqu'à 120 mètres”.

Des capteurs capables d'analyser le comportement du conducteur

Mais ce n'est pas tout, puisque deux caméras installées dans l'habitacle se chargeront de surveiller et analyser les mouvements oculaires du conducteur. Le but ? Déterminer si l'attention du conducteur est diminuée ou altérée en cas de somnolence ou de consommation d'alcool ou de stupéfiant. Si le comportement est jugé dangereux, le véhicule émettra une série d'avertissements sonores pour raviver l'attention du conducteur. En cas d'absence de réaction, le véhicule ralentira automatiquement avant de s'arrêter complètement sur le bas-côté en activant les feux de détresse au préalable.

“Nos recherches montrent qu'en observant simplement où le conducteur regarde et à quelle fréquence et pendant combien de temps ses yeux sont fermés, nous pouvons en dire beaucoup sur l'état du conducteur”, explique Emma Tivesten, expert technique principal du Volvo Car Safety Center. `

Tous ces efforts sur la sécurité font écho à l'engagement pris par la marque en 2007, qui ne souhaitait plus voir de morts ou de blessés graves à bord d'une nouvelle Volvo. En mai 2020, le constructeur s'était illustré en annonçant la limitation de la vitesse maximale de toutes ses voitures à 180 km/h. Pour le moment, nous n'avons plus d'informations sur l'EX90, comme son design et ou ses caractéristiques techniques. Toutefois, Volvo donne rendez-vous aux utilisateurs le 9 novembre 2022 pour en apprendre plus sur son futur SUV 100% électrique.