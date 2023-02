Le géant chinois Geely présente le Zeekr X, un SUV électrique dédié au marché européen

Le géant chinois Geely poursuit sa conquête du marché européen. Après avoir lancé ses marques Polestar et Lynk&Co sur le Vieux continent, la compagnie vient de confirmer l'arrivée de la Zeekr X, un nouveau crossover 100% électrique, pour 2024 en Europe.

Geely n'est pas forcément connu du grand public en France, et pourtant, le géant de l'automobile chinois a commencé depuis quelques années déjà sa conquête du marché européen, notamment en introduisant certaines marques comme Polestar et Lynk&CO.

Pour information, Geely est à la tête d'une constellation de constructeurs automobiles, parmi donc Lynk&Co, Polestar, mais aussi Lotus et Volvo, deux marques familières du public français. Mais ici, nous allons évoquer la marque Zeekr, qui en Chine, se positionne plutôt sur des modèles premium, notamment avec le break 001 et le monospace de luxe 009.

Geely lance en Europe sa marque Zeekr avec un nouveau SUV électrique

Et justement, la Zeekr X, 3e modèle de la marque, sera le premier à s'aventurer sur le marché européen et français. Pour résumer, il s'agira d'un crossover 100% électrique comme le confirment ses dimensions : 4,5 mètres de long, pour 1,8 m de large, 1,5 m de hauteur et un empattement de 2,7 m. On retrouve une identité visuelle assez proche des précédents modèles de Zeekr, avec des lignes acérées, un capot avant sculpté plutôt court, l'absence de poignées de porte et des accents de peinture noire brillante sur les rétroviseurs, le toit, le pare-choc arrière ou encore les passages des roues.

Synergie oblige avec les véhicules des autres constructeurs du groupe, ce Zeekr X sera basé sur la même plateforme modulaire SEA, qui est déjà en activité sur le Smart#1 et que l'on doit retrouver sur le futur EX30 de Volvo.

Pour l'instant et hormis les dimensions présentées plus haut, Zeekr n'a pas donné davantage de détails sur les spécificités techniques de la voiture. Enfin si, une seule donnée : le 0 à 100 km/h serait effectué entre 3 et 4 secondes.

Il faudra donc attendre le salon de l'automobile de Shanghai en avril 2023 pour en apprendre plus à son sujet. Toutefois et si la Zeekr X reprend la motorisation du Smart#1, les acheteurs pourraient donc opter pour deux versions, une 2 roues motrice avec 272 ch et une 4 roues motrices avoisinant les 400 ch. Concernant la date de disponibilité, la Zeekr X fera ses débuts en fin d'année 2023 en Chine, avant un lancement en Europe en 2024 (d'abord dans les pays scandinaves).