Tesla Model S et X : le volant circulaire fait son retour, mais le Yoke reste disponible gratuitement

Après deux ans d’absence sur les berlines électriques haut de gamme de Tesla, le volant circulaire traditionnel fait enfin son retour. Ce dernier est désormais proposé de série lors de la configuration des voitures sur le site officiel.

Depuis le début de l’année 2021, les Tesla Model S et X ont eu droit à un tout nouveau design, mais aussi à un nouveau volant : le yoke. Ce dernier se démarquait surtout pour sa forme rectangulaire plutôt qu’arrondie, mais également par ses boutons tactiles lui permettant de contrôler les clignotants, les phares, le klaxon, l’Autopilot, le pare-brise ou encore les commandes vocales.

Malgré un avantage de taille, qui permettait au conducteur d’avoir une vue dégagée sur les écrans du tableau de bord, certains conducteurs n’ont pas vraiment apprécié la nouvelle forme, souvent jugée assez compliquée à utiliser. Cela avait poussé certains conducteurs à retirer le Yoke pour installer un autre volant eux-mêmes, mais cette opération n’était pas à la portée de tous. Heureusement, Tesla laisse désormais le choix aux clients.

Les Tesla Model S et X ont de nouveau droit à un volant rond

Sur la boutique officielle de Tesla, les clients ont eu la bonne surprise de voir que la société d’Elon Musk proposait désormais un volant rond de série, comme c’était le cas par le passé. La bonne nouvelle, c’est que cela ne signifie pas que le volant Yoke disparaît. Ce dernier est toujours sélectionnable dans le configurateur, et mieux encore, la nouvelle option est gratuite.

Cependant, tous n’auront pas droit à un volant rond gratuitement. La propriétaire de Model S et de Model X de nouvelle génération devront eux débourser 700 dollars s’ils veulent que Tesla change leur volant. Il s’agit donc principalement d’une bonne nouvelle pour les nouveaux clients, ou ceux qui désiraient changer sans devoir tenter de le faire eux-mêmes.

Opter pour un volant circulaire pourrait rassurer certains conducteurs de changer de véhicule pour une Tesla Model S et X, mais il n’est pas impossible que ce choix gâche l’expérience de certains utilisateurs. La partie supérieure du volant rond pourrait bien cacher une partie de l’interface de la voiture suivant la taille des conducteurs. De notre point de vue, le volant Yoke rendait la voiture très moderne et spéciale, et il est donc dommage de le retirer.