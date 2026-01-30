La date de lancement des Samsung Galaxy S26 se précise, rendez-vous dans quelques semaines

Une nouvelle fuite vient confirmer la date de lancement des Galaxy S26, ne laissant presque plus aucun doute sur celle-ci. Une image de promotion du prochain événement Unpacked de Samsung a en effet été partagée par un leaker, validant les précédentes rumeurs.

Janvier arrive à son terme, et vous savez ce que cela signifie : à chaque jour sa nouvelle fuite concernant les prochains flagships de Samsung. Après la fuite des prix des Galaxy S26 il y a quelques semaines, il n'y a désormais plus grand-chose à apprendre sur les smartphones. Autrement dit, nous rentrons dans la phase où les nouvelles indiscrétions des leakers viennent combler les dernières petites zones de flou ou, à défaut, confirmer ce que l'on savait déjà.

Voilà précisément ce que vient de faire Evan Blass sur son compte X (anciennement Twitter). Lui-même a d'ailleurs parfaitement conscience que l'annonce qu'il fait n'en est pas vraiment une. “Aucune grosse surprise ici, n'est-ce pas ?”, commente-t-il au-dessus de l'image qu'il partage. En effet, ladite image ne vient que confirmer une information qui tourne un peu partout sur Internet depuis quelques semaines déjà : la date de lancement des Galaxy S26.

La date de lancement des Galaxy S26 se confirme avec cette nouvelle fuite

Depuis début janvier, il se murmure en effet que Samsung prépare la présentation de ses futurs flagships pour le 25 février 2026. C'est d'ailleurs Evan Blass qui a partagé cette information en premier. Aujourd'hui, ce dernier partage donc une image qui vient définitivement confirmer la rumeur, puisqu'il s'agit du poster promotionnel pour le prochain Galaxy Unpacked, l'événement traditionnel de lancement des smartphones Galaxy premium.

Vous pouvez donc noter la date sur votre agenda, puisque celle-ci ne devrait plus changer d'ici là. En revanche, il faudra sûrement attendre encore un peu pour savoir quand les smartphones seront disponibles à l'achat. Ces derniers temps, les fuites se contredisent sur le sujet, la dernière en date prévoyant une sortie plus tardive que les autres, le 11 mars précisément en magasin et le 26 février en pré-commande.