OnePlus, c’est fini : la marque est morte, qu’est-ce que ça signifie pour votre smartphone ?

OnePlus est sur le point de mourir. Alert Slider, OxygenOS, système d'invitation pour acheter les premiers modèles… La marque aura su innover mais ne parvient plus à vendre ses produits.

Il y a quelques semaines, nous apprenions que la marque Realme allait être absorbée par Oppo, appartenant au même groupe, BBK Electronics. Elle perdait ainsi son indépendance, avec suppressions d’emplois massives à la clé, fermetures de sièges dans de nombreux pays, et coupes budgétaires importantes pour la recherche et développement. Realme ne sera pas la seule victime de ce virage stratégique du géant chinois BBK : c'est en effet au tour de OnePlus de mourir.

“OnePlus, tel que vous le connaissez, n'existe plus. La marque est en cours de démantèlement : elle est progressivement liquidée et maintenue en vie artificiellement jusqu'à ce qu'elle honore ses engagements”, assure Android Headlines, qui a mené l'enquête et qui s'appuie sur le témoignage de quatre cabinets d'analystes indépendants (Omdia, Canalys, TechInsights, Counterpoint).

OnePlus n'a plus la cote, même en Chine et en Inde

Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été réalisée par OnePlus. Mais, dans les bureaux de BBK, la décision a déjà été prise. La multinationale préfère pour l'instant garder le silence, laissant sa marque mourir à petit feu plutôt que de lui trancher la tête d'un coup net. Elle veut sans doute essayer d'écouler ses stocks existants de smartphones, tablettes, écouteurs sans fil, montres connectées et autres appareils avant de prendre la parole.

Deux produits importants ont déjà été annulés. Le smartphone pliable OnePlus Open 2 ne verra jamais le jour, tout comme le OnePlus 15s, qui devait être une tentative de revenir sur le segment des mobiles compacts. Toutes les décisions concernant OnePlus sont désormais prises en Chine. Les bureaux régionaux n'ont plus aucun pouvoir, lorsqu'ils ne mettent tout simplement pas la clé sous la porte.

En 2024, les ventes de OnePlus avaient chuté de plus de 20 %. On attend encore des chiffres fiables pour 2025, mais la tendance n'est vraiment pas bonne. De son côté, Oppo continue de grandir, mais ses performances sont sapées par celles de OnePlus au sein du groupe. OnePlus avait identifié deux marchés pour tenter de survivre : l'Inde et la Chine, qui représentent les trois quarts de son activité. Sur le premier, il a vu ses ventes s'effondrer de 33 % en 2024, alors qu'Oppo et Vivo (autre marque de BKK) ont progressé, et que même Motorola a réussi à tirer son épingle du jeu. Dans son pays d'origine, OnePlus s'était fixé comme objectif de dépasser les 3 % de parts de marché de Xiaomi (ce taux ne comptabilise pas les ventes de Redmi et Poco, mesurées à part). Là encore, ce fut un échec. Ses parts de marché ont même reculé, passant de 2 à 1,6 %.

Quelles conséquences pour nos appareils OnePlus ?

La situation est encore plus dramatique en Europe et en Amérique du Nord, deux marchés qui restent cruciaux pour les appareils haut de gamme. Pendant plusieurs années, OnePlus a été contraint de freiner son expansion en Europe, notamment en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, ses marchés les plus prometteurs, à cause d'un conflit judiciaire avec Nokia. Ce dernier reprochait à OnePlus (et Oppo) d'exploiter des technologies 4G et 5G brevetées sans accord et sans payer de licence. OnePlus a dû retirer certains modèles de smartphone de la ventes. Lorsque la situation s'est enfin arrangée avec Nokia, la marque avait perdu de sa superbe et n'a jamais su retrouver une dynamique.

Aux États-Unis, OnePlus a fermé son siège social de Dallas en 2024 dans le plus grand silence. Aujourd'hui, moins de quinze personnes sont employées par l'entreprise pour gérer son activité dans toute l'Amérique du Nord. Le OnePlus 15, le flagship de la marque, n'est commercialisé par aucun opérateur mobile aux États-Unis. Son lancement s'est résumé à une conférence en ligne, plutôt qu'à une présentation en grande pompe en physique. Les équipes de communication et de relation presse ont été fortement réduites.

La fusion d'OxygenOS avec ColorOS, la surcouche d'Oppo, finalement annulée, avait été un signe avant-coureur. OnePlus est en train de mourir. On ne sait pas quand la marque va totalement disparaître, mais son extinction est inéluctable. Pour vos appareils, pas de panique. OnePlus va honorer ses engagements en termes de support matériel et logiciel. Les smartphones et autres appareils de l'écosystème vont continuer à recevoir des mises à jour, de fonctionnalités ou de sécurité.