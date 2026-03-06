Le meilleur zoom sur smartphone arrive avec le Find X9 Ultra, Oppo a vu les choses en grand

L'Oppo Find X9 Ultra devrait embarquer une configuration de capteurs photo très haut de gamme, avec une emphase sur les téléobjectifs pour une qualité de zoom jamais vue sur mobile.

Il y a quelques jours, Oppo officialisait la disponibilité à venir du Find X9 Ultra, son smartphone le plus premium, en France. Mais la marque n'a pour l'instant pas partagé les caractéristiques techniques de son prochain flagship. Celui-ci sortira pour la première fois hors de Chine, et justement, c'est de son pays domestique qu'une fuite nous parvient et nous abreuve d'informations sur son appareil photo.

Sur Weibo, le leaker Digital Chat Station fait savoir que le constructeur a apporté d'importantes améliorations à l'expérience de zoom grâce à des nouveautés matérielles au niveau des téléobjectifs. Selon lui, le Find X9 Ultra sera équipé d'un téléobjectif périscopique de 200 MP (1/1,28″) avec une ouverture de f/2,2, ce qui en ferait le plus grand capteur avec la plus grande ouverture de sa catégorie. Il disposerait d'un zoom optique 3x.

Le meilleur zoom sur smartphone pour l'Oppo Find X9 Ultra ?

Ce capteur ambitieux serait accompagné d'un second téléobjectif périscopique de 50 MP (1/2,76″) offrant un zoom optique 10x. Comme sur les Galaxy S Ultra, l'idée est de proposer des performances élevées en zoom sur plusieurs longueurs focales. Ice Universe, un autre leaker, a confirmé la véracité du rapport et évoque de son côté “le téléobjectif le plus puissant d'un point de vue matériel”. Si la partie logicielle se montre à la hauteur, nous pourrions donc avoir affaire au smartphone avec les meilleures capacités de zoom du marché avec l'Oppo Find X9 Ultra.

De précédentes rumeurs pointaient vers un capteur principal Sony LYT-901 de 200 MP et un ultra grand-angle de 50 MP en plus des téléobjectifs. On peut s'attendre à un champion de la photographie mobile, alors que l'Oppo Find X9 Pro nous avait déjà convaincu sur ce point lors de notre test. Le modèle Ultra sera encore plus ambitieux, mais aussi plus cher. L'Oppo Find X9 Pro est affiché à 1 299 euros chez nous avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. L'Oppo Find X9 Ultra coûtera logiquement plus cher.