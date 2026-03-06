Les fonds d’écrans du MacBook Neo sont déjà disponibles, les voici

Envie de donner un air de Neo à votre MacBook ? Téléchargez les fonds d'écran du futur ordinateur portable d'Apple avant sa sortie. De quoi patienter si vous ne voulez pas l'acheter tout de suite.

Vous en rêviez, Apple l'a fait : un MacBook d'entrée de gamme, pensé pour les “petits” budgets prêts à faire des concessions par rapport aux modèles plus onéreux. Le MacBook Neo profite tout de même d'un boitier en aluminium alors que l'utilisation du plastique pour réduire les coûts aurait été compréhensible. En revanche, il va falloir s’accommoder de bordures assez épaisses autour de l'écran, comme vous pouvez le voir sur la photo d'illustration de cet article.

Côté puissance, c'est une puce d'iPhone qui est à la manoeuvre : la A18 Pro que l'on retrouve dans les iPhone 16 Pro. Ce qui n'empêche pas Apple d'annoncer une vitesse “jusqu'à 50 % plus rapide pour les tâches quotidiennes, 3 fois plus rapide pour les charges de travail d'IA embarquées et jusqu'à 2 fois plus rapide pour des tâches comme la retouche photo“. En attendant de tester ça par vous-même, vous pouvez déjà télécharger les nouveaux fonds d'écran accompagnant le MacBook Neo.

Comment télécharger les fonds d'écran du MacBook Neo

Rien de plus simple, le travail a été fait par un internaute se faisant appeler Basic Apple Guy. Il vous suffit de cliquer sur le bouton au bas de cet article pour être redirigé vers sa page. Il y met à disposition les fichiers pour MacBook, mais également pour iPhone. Officiellement, les fonds d'écran ne sont pas faits pour les smartphones de la marque à la pomme croquée, mais ils peuvent largement faire l'affaire.

Lire aussi – Les derniers MacBook ne sont pas vendus avec chargeur, il va falloir l’acheter séparément

Basic Apple Guy a récupéré les fichiers originaux en 6016 × 6016 pixels. Il les a cependant converti du format PNG au HEIC pour réduire leur poids. Les quatre versions sont disponibles : indigo, argent, rose poudré et jaune agrume. Ils sont visibles sur la page afin que vous puissiez vous décider. Rien de vous empêche de tous les prendre et d'alterner cela dit. Le MacBook Neo sortira le 11 mars 2026 pour un prix démarrant à 699 euros.