Les fonds d’écrans du MacBook Neo sont déjà disponibles, les voici

Envie de donner un air de Neo à votre MacBook ? Téléchargez les fonds d'écran du futur ordinateur portable d'Apple avant sa sortie. De quoi patienter si vous ne voulez pas l'acheter tout de suite.

Apple MacBook Neo

Vous en rêviez, Apple l'a fait : un MacBook d'entrée de gamme, pensé pour les “petits” budgets prêts à faire des concessions par rapport aux modèles plus onéreux. Le MacBook Neo profite tout de même d'un boitier en aluminium alors que l'utilisation du plastique pour réduire les coûts aurait été compréhensible. En revanche, il va falloir s’accommoder de bordures assez épaisses autour de l'écran, comme vous pouvez le voir sur la photo d'illustration de cet article.

Côté puissance, c'est une puce d'iPhone qui est à la manoeuvre : la A18 Pro que l'on retrouve dans les iPhone 16 Pro. Ce qui n'empêche pas Apple d'annoncer une vitesse “jusqu'à 50 % plus rapide pour les tâches quotidiennes, 3 fois plus rapide pour les charges de travail d'IA embarquées et jusqu'à 2 fois plus rapide pour des tâches comme la retouche photo“. En attendant de tester ça par vous-même, vous pouvez déjà télécharger les nouveaux fonds d'écran accompagnant le MacBook Neo.

Comment télécharger les fonds d'écran du MacBook Neo

Rien de plus simple, le travail a été fait par un internaute se faisant appeler Basic Apple Guy. Il vous suffit de cliquer sur le bouton au bas de cet article pour être redirigé vers sa page. Il y met à disposition les fichiers pour MacBook, mais également pour iPhone. Officiellement, les fonds d'écran ne sont pas faits pour les smartphones de la marque à la pomme croquée, mais ils peuvent largement faire l'affaire.

Lire aussi – Les derniers MacBook ne sont pas vendus avec chargeur, il va falloir l’acheter séparément

Basic Apple Guy a récupéré les fichiers originaux en 6016 × 6016 pixels. Il les a cependant converti du format PNG au HEIC pour réduire leur poids. Les quatre versions sont disponibles : indigo, argent, rose poudré et jaune agrume. Ils sont visibles sur la page afin que vous puissiez vous décider. Rien de vous empêche de tous les prendre et d'alterner cela dit. Le MacBook Neo sortira le 11 mars 2026 pour un prix démarrant à 699 euros.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Garmin Forerunner 255 : la montre GPS multisport passe sous les 160 €

La Garmin Forerunner 255, toujours aussi populaire, voit son prix chuter au plus bas. Pendant quelques heures encore, AliExpress la propose sous la barre des 160 €. Découvrir l’offre sur…

Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Un mécanisme de tarification dynamique sur le PS Store modifie les prix des jeux selon certains critères. L’un d’entre eux semble être la connexion ou non à un compte PlayStation…

Le câble inclus avec le Galaxy S26 Ultra n’est pas compatible avec la charge rapide du smartphone

Pour recharger le Galaxy S26 Ultra à pleine vitesse, il ne faut pas utiliser le câble inclus dans la boîte du smartphone. Tout cela n’est pas très intuitif, Samsung.  Certains…

Orange a trouvé la solution contre le spam : l’opérateur va afficher le nom de celui qui appelle

Orange dévoile sa technologie Branded Calling, qui affiche le nom de l’entreprise appelante sur l’écran du destinataire. L’utilisateur pourra ainsi identifier s’il s’agit d’un spam ou s’il souhaite répondre à…

Une sortie dès 2027 pour la PS6 ? La retarder coûterait plus cher à Sony que de payer la RAM au prix fort

La sortie de la PS6 ne serait pas retardée à 2028 ou 2029, comme le clament certaines sources. Malgré la crise de la RAM et du stockage que l’on connaît,…

Ce mail vous paraît louche ? ChatGPT peut vous dire si c’est une arnaque, on vous explique tout

En plus de répondre à toutes vos questions et de vous aider dans de nombreuses situations, savez-vous que ChatGPT peut également devenir un rempart contre les arnaques en ligne ?…

Le Redmi Note 15 Pro 5G perd 191 € sur son prix : une offre flash difficile à ignorer

Le Redmi Note 15 Pro 5G devient beaucoup plus abordable grâce à cette offre à durée limitée. Le smartphone milieu de gamme sorti il y a quelques semaines est actuellement…

Et si la vie sur Terre venait en réalité de Mars ? Cette étude relance une théorie fascinante

Des milliards d’années avant l’apparition de la vie sur Terre, Mars possédait peut-être des lacs et des océans. Certains scientifiques pensent aujourd’hui que des microbes auraient pu voyager entre les…

Samsung partage les premiers détails sur ses lunettes connectées IA et vise un lancement dès 2026

Samsung confirme qu’il ambitionne de lancer sur le marché des lunettes connectées IA dès cette année et dévoile de premières informations à leur sujet. En octobre dernier, Samsung lançait son…

Nouveau prix bas record pour ce airfryer Ninja à double compartiment de 9,5 L, c’est le moment d’en profiter !

Si vous souhaitez acheter une grande friteuse sans huile pour cuisiner pour toute la famille, ce bon plan est fait pour vous. Avec sa capacité totale de 9,5 L, ce…