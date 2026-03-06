Que vaut la puce M5 Max d’Apple ? Voici ce que disent les premiers benchmarks

Elle sera officiellement disponible le 11 mars 2026 dans le nouveau MacBook Pro, mais en attendant, la puce M5 Pro Max a déjà été testée. Voyons ce que disent les premiers benchmarks qui la mettent l'épreuve.

MacBook Pro M5 Max
Crédits : Apple

Nouvel ordinateur, nouveau processeur. L'officialisation des MacBook Air et MacBook de 2026 s'est accompagnée d'une autre concernant les puces embarqués dans les appareils. Les M5 Pro et M5 Pro Max promettent un maximum de puissance pour gérer à peu près tout ce que vous leur confierez sans sourciller. En comparaison avec la génération précédente, Apple annonce jusqu'à 30 % de performances en plus sur des tâches professionnelles. Ça, c'est sur le papier.

Dans les faits, il est possible de mesurer la puissance brute d'un processeur à l'aide de benchmarks. Or, il se trouve que Geekbench a pu tester la puce M5 Pro Max avant même sa sortie officielle le 11 mars 2026. Ce genre de tests doit toujours être considéré avec prudence, surtout quand ils concernent un produit pas encore sur le marché. Il n'empêche que cela donne une idée de ce à quoi s'attendre, les différences avant et après la sortie n'étant pas diamétralement opposées.

La puce M5 Pro Max d'Apple déjà mise à l'épreuve des benchmarks, voici les résultats

L'appareil mentionné est le “Mac17,7“, ce qui correspond au MacBook Pro 16 pouces à venir. Sa puce M5 Pro Max atteint un score de 4 268 points en mono-cœur et 29 233 en multi-cœurs. C'est respectivement 9 % et 13,7 % de plus que le processeur M4 Max présent dans le MacBook 16 pouces de 2024. L'amélioration est donc là, sans être renversante non plus. Notons également que la M5 Pro Max fait mieux que la M4 Max du Mac Studio de 2025 (4 015 points et 23 560 points).

Lire aussi – Écran tactile OLED, Dynamic Island, nouvelle interface, les MacBook Pro vont faire le plein de nouveautés

Geekbench nous donne aussi le “Metal Score” du nouveau composant d'Apple, qui teste la partie graphique : 232 718 points. Cela place la puce en deuxième position du classement des GPU d'Apple, derrière le M3 Ultra du Mac Studio 2025. Encore une fois, ce ne sont là que des indications amenées à évoluer une fois les ordinateurs entre les mains des utilisateurs.

Source : Geekbench


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Garmin Forerunner 255 : la montre GPS multisport passe sous les 160 €

La Garmin Forerunner 255, toujours aussi populaire, voit son prix chuter au plus bas. Pendant quelques heures encore, AliExpress la propose sous la barre des 160 €. Découvrir l’offre sur…

Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Un mécanisme de tarification dynamique sur le PS Store modifie les prix des jeux selon certains critères. L’un d’entre eux semble être la connexion ou non à un compte PlayStation…

Le câble inclus avec le Galaxy S26 Ultra n’est pas compatible avec la charge rapide du smartphone

Pour recharger le Galaxy S26 Ultra à pleine vitesse, il ne faut pas utiliser le câble inclus dans la boîte du smartphone. Tout cela n’est pas très intuitif, Samsung.  Certains…

Orange a trouvé la solution contre le spam : l’opérateur va afficher le nom de celui qui appelle

Orange dévoile sa technologie Branded Calling, qui affiche le nom de l’entreprise appelante sur l’écran du destinataire. L’utilisateur pourra ainsi identifier s’il s’agit d’un spam ou s’il souhaite répondre à…

Une sortie dès 2027 pour la PS6 ? La retarder coûterait plus cher à Sony que de payer la RAM au prix fort

La sortie de la PS6 ne serait pas retardée à 2028 ou 2029, comme le clament certaines sources. Malgré la crise de la RAM et du stockage que l’on connaît,…

Ce mail vous paraît louche ? ChatGPT peut vous dire si c’est une arnaque, on vous explique tout

En plus de répondre à toutes vos questions et de vous aider dans de nombreuses situations, savez-vous que ChatGPT peut également devenir un rempart contre les arnaques en ligne ?…

Le Redmi Note 15 Pro 5G perd 191 € sur son prix : une offre flash difficile à ignorer

Le Redmi Note 15 Pro 5G devient beaucoup plus abordable grâce à cette offre à durée limitée. Le smartphone milieu de gamme sorti il y a quelques semaines est actuellement…

Et si la vie sur Terre venait en réalité de Mars ? Cette étude relance une théorie fascinante

Des milliards d’années avant l’apparition de la vie sur Terre, Mars possédait peut-être des lacs et des océans. Certains scientifiques pensent aujourd’hui que des microbes auraient pu voyager entre les…

Samsung partage les premiers détails sur ses lunettes connectées IA et vise un lancement dès 2026

Samsung confirme qu’il ambitionne de lancer sur le marché des lunettes connectées IA dès cette année et dévoile de premières informations à leur sujet. En octobre dernier, Samsung lançait son…

Nouveau prix bas record pour ce airfryer Ninja à double compartiment de 9,5 L, c’est le moment d’en profiter !

Si vous souhaitez acheter une grande friteuse sans huile pour cuisiner pour toute la famille, ce bon plan est fait pour vous. Avec sa capacité totale de 9,5 L, ce…