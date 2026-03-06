Que vaut la puce M5 Max d’Apple ? Voici ce que disent les premiers benchmarks

Elle sera officiellement disponible le 11 mars 2026 dans le nouveau MacBook Pro, mais en attendant, la puce M5 Pro Max a déjà été testée. Voyons ce que disent les premiers benchmarks qui la mettent l'épreuve.

Nouvel ordinateur, nouveau processeur. L'officialisation des MacBook Air et MacBook de 2026 s'est accompagnée d'une autre concernant les puces embarqués dans les appareils. Les M5 Pro et M5 Pro Max promettent un maximum de puissance pour gérer à peu près tout ce que vous leur confierez sans sourciller. En comparaison avec la génération précédente, Apple annonce jusqu'à 30 % de performances en plus sur des tâches professionnelles. Ça, c'est sur le papier.

Dans les faits, il est possible de mesurer la puissance brute d'un processeur à l'aide de benchmarks. Or, il se trouve que Geekbench a pu tester la puce M5 Pro Max avant même sa sortie officielle le 11 mars 2026. Ce genre de tests doit toujours être considéré avec prudence, surtout quand ils concernent un produit pas encore sur le marché. Il n'empêche que cela donne une idée de ce à quoi s'attendre, les différences avant et après la sortie n'étant pas diamétralement opposées.

La puce M5 Pro Max d'Apple déjà mise à l'épreuve des benchmarks, voici les résultats

L'appareil mentionné est le “Mac17,7“, ce qui correspond au MacBook Pro 16 pouces à venir. Sa puce M5 Pro Max atteint un score de 4 268 points en mono-cœur et 29 233 en multi-cœurs. C'est respectivement 9 % et 13,7 % de plus que le processeur M4 Max présent dans le MacBook 16 pouces de 2024. L'amélioration est donc là, sans être renversante non plus. Notons également que la M5 Pro Max fait mieux que la M4 Max du Mac Studio de 2025 (4 015 points et 23 560 points).

Lire aussi – Écran tactile OLED, Dynamic Island, nouvelle interface, les MacBook Pro vont faire le plein de nouveautés

Geekbench nous donne aussi le “Metal Score” du nouveau composant d'Apple, qui teste la partie graphique : 232 718 points. Cela place la puce en deuxième position du classement des GPU d'Apple, derrière le M3 Ultra du Mac Studio 2025. Encore une fois, ce ne sont là que des indications amenées à évoluer une fois les ordinateurs entre les mains des utilisateurs.

Source : Geekbench