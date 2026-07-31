Samsung testerait un format d’écouteurs qu’il n’avait jamais osé sortir jusqu’ici

Les écouteurs sans fil de Samsung reposent tous sur le même principe depuis leurs débuts, celui d’un embout glissé dans l’oreille. Des visuels internes montrent pourtant un modèle inédit maintenu par un crochet passé derrière le pavillon. Le projet avancerait sous le nom de code Buds Canal 5, sans nom commercial connu à ce jour.



Les fabricants d’électronique étoffent chaque année leur catalogue d’accessoires portables. Les bracelets, les bagues et les montres connectées cherchent chacun leur public. Le sport reste un terrain particulièrement disputé. Les écouteurs classiques tiennent mal en place pendant un effort intense, et les coureurs se tournent souvent vers des marques spécialisées. Cette diversification s’est accélérée la semaine dernière, quand les lunettes connectées de Samsung et Google ont livré leurs caractéristiques lors du dernier Galaxy Unpacked.

Samsung occupe le segment audio avec sa gamme Galaxy Buds, construite jusqu’ici autour d’un seul principe. Les écouteurs se logent dans l’oreille, avec ou sans tige, et rien ne les retient à l’extérieur. Comme l’a montré notre test, les Galaxy Buds 4 Pro misent sur des embouts en silicone et une réduction de bruit adaptative. Un projet en préparation romprait avec cette approche.

Les Galaxy Buds Canal 5 miseraient sur des crochets plats pour tenir pendant la course

Samsung développerait des Galaxy Buds au maintien totalement revu. Selon SamMobile, qui a mis la main sur des visuels internes, ces écouteurs portent le nom de code Buds Canal 5. Des crochets plats viendraient se glisser derrière le pavillon de l’oreille. Ce système équipe déjà la plupart des modèles destinés à la course à pied. Le nom commercial final serait différent, puisque le constructeur sud-coréen n’a rien confirmé.

Le reste de la fiche technique demeure flou. L’embout des Galaxy Buds Canal 5 se logerait dans le conduit auditif. Rien n’indique encore s’il adopte un format intra-auriculaire classique ou semi-intra. Le premier isolerait mieux des bruits extérieurs. Le second offrirait un maintien plus aéré, au prix d’une atténuation plus faible. Samsung prévoirait aussi un boîtier de recharge en USB-C et une protection contre la poussière et l’eau. La réduction de bruit active reste possible, sans garantie. Ce système équipe surtout des modèles pensés pour le running, chez Beats comme chez Shokz. Aucune date de sortie ni aucun tarif ne circulent pour l’instant.