Le Honor 600 Pro est officiel, le meilleur rapport qualité-prix de la série ?

Deux semaines après avoir annoncé son nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 600, la marque chinoise officialise enfin la version haut de gamme de cette série : le Honor 600 Pro. Mais quelles différences entre ces deux terminaux ? Qu'a-t-il à offrir ? On fait le point avec notre présentation détaillée.

Décidément, Honor a souhaité ménager le suspense pour dévoiler sa série Honor 600. Après avoir échelonné la sortie des informations au sujet du Honor 600, le modèle milieu de gamme, elle officialise enfin la déclinaison premium : le Honor 600 Pro.

Avec ce modèle, la marque compte « redéfinir les codes de l'expérience smartphone ». Pour ce faire, Honor multiplie les améliorations, tant au niveau des spécifications que de l'expérience utilisateur.

Honor 600 VS Honor 600 Pro : une fiche technique similaire, mais pas uniquement

Le Honor 600 et le Honor 600 Pro partagent plusieurs caractéristiques communes :

Le design élégant inspiré de l’iPhone 17 Pro Max avec ce module rectangulaire imposant

inspiré de l’iPhone 17 Pro Max avec ce module rectangulaire imposant AI Caméra principale 200 MP Ultra Night

Caméra ultra grand angle 12 MP 112°

Caméra selfie 50 MP

Batterie d’une capacité de 6 400 mAh (la plus grande de l'histoire de la série Number) et compatible avec une charge 80 W

(la plus grande de l'histoire de la série Number) et compatible avec une charge 80 W Un écran AMOLED de 6,57 pouces d'une luminosité de 8 000 nits et doté de l’Eye Comfort Display

et doté de l’Eye Comfort Display MagicOS 10.0

Honor AI et sa suite de fonctionnalités

Le nouvel AI Bouton

Les certifications IP68, IP69 et IP69K

Un design unibody en métal finition mate

L’épaisseur de 7,8 mm

La garantie de 6 ans de mises à jour Android et autant pour les mises à jour de sécurité

Lire aussi – Test Honor 600 : un smartphone plaisant, mais en manque de générosité

Le Honor 600 Pro : un Honor 600, mais qui ne manque pas de générosité

Cependant, plusieurs spécifications le distinguent du Honor 600 – et pas des moindres. D’abord, le Honor 600 Pro est compatible avec la charge sans fil (50 W) – ce que n’est pas le Honor 600. Ensuite, il embarque un élément qui manque à son frère : un téléobjectif périscopique 50 MP avec zoom optique 3,5x qui permet d'atteindre un zoom 120x. Ce dernier vient donc compléter l'appareil photo de nuit ultra-net de 200 MP.

Enfin, le processeur. Alors que le Honor 600 embarque un SoC Snapdragon 7 Gen 4, le Honor 600 Pro est doté d’un processeur Snapdragon 8 Elite. Il offre une meilleure réactivité tant au multitâche que pour les applications exigeantes et permet d'assumer toutes les fonctionnalités IA dont le smartphone est doté.

Puisque, oui, l'IA est une pierre angulaire du Honor 600 Pro : elle sous-tend de nombreux aspects. L'expérience qu'il délivre est notamment optimisée grâce à l'intérgration de Gemini, mais ce n'est pas tout.

L'IA joue un rôle majeur dans les capacités créatives du terminal, conçu notamment « pour une nouvelle génération de créateurs » : technologie exclusive « AI Image to Video 2.0 » (permettant comme son nom l'indique de transformer une image en vidéo en un clic), Agent Photos IA, Bouton IA dédié… Enfin, l'IA vient soutenir le matériel photo : stabilisation optimisée par IA, suite complète d'algorithmes photo de nuit basés sur IA…

Le Honor 600 Pro est plus fin, plus performant et plus endurant que son prédécesseur

La puce, c’est aussi ce qui le distingue du Honor 400 Pro qui était équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3. Comme la capacité de la batterie (6 400 mAh contre 5 300 pour son prédécesseur).

Le Honor 600 Pro est également plus fin (7,8 mm contre 8,1) et plus léger (195 g contre 205) alors même que sa batterie a une meilleure capacité – il est, en revanche, plus lourd de 10 g que le Honor 600 standard.

Une édition limitée Honor x Pop Mart

Le Honor 600 Pro se décline en deux coloris : Black et Golden White – ce dernier étant une couleur exclusive au site officiel de la marque. Une seule configuration est proposée : 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Son prix ? 999,90 euros. Mais l'offre de lancement exclusive au site de Honor valable jusqu'au 6 mai 2026 fait chuter son prix à 799,90 euros.

Mais ce n'est pas tout : Honor a également dévoilé une édition limitée du Honor 600 Pro, en partenariat avec Pop Mart. Le thème de cette première collaboration internationale ? MOLLY. Elle ne se limite pas seulement au design et à l'emballage : elle embrasse aussi l'interface logicielle.

Toutes ces caractéristiques en font, sur le papier du moins, un très bon smartphone – et lui confère un meilleur rapport qualité prix que le Honor 600. La pratique confirmera-t-elle ce constat ? Réponse dans notre test complet du Honor 600 Pro prochainement.