L’IA Claude s’invite dans la suite Adobe et d’autres logiciels de création

Anthropic continue de lier son IA Claude aux logiciels les plus utilisés à travers le monde. Cette fois-ci, place à la création artistique avec une intégration dans la suite Adobe, Blender et d'autres programmes du genre.

Claude-Anthropic-IA
Crédits : Anthropic

Les intelligences artificielles, ce n'est pas ça qui manque aujourd'hui. Si tout le monde ou presque connait ChatGPT d'OpenAI ou, peut-être dans une moindre mesure, Gemini de Google, l'IA d'Anthropic continue de séduire une certaine catégorie de la population. Claude, dont plusieurs fonctionnalités payantes sont devenus gratuites pour tous, est particulièrement intéressante pour son système de “connecteurs”.

Lire aussi – Claude Mythos : l’IA la plus dangereuse d’Anthropic utilisée par les mauvaises personnes

Simples options à activer, ils permettent de lier l'IA à un ou plusieurs logiciels. À partir de là, Claude sera capable d'agir à votre place dans le programme pour répondre à vos requêtes formulées en langage naturel. En toute logique, plus il y a de connecteurs disponibles, mieux c'est. Anthropic annonce justement l'arrivée de ces derniers dans 8 logiciels de création audiovisuelle, dont la célèbre suite Adobe.

Claude facilite votre travail dans Photoshop, Blender et plus

Voici la liste des nouveaux connecteurs désormais disponibles dans Claude :

  • Ableton (création musicale)
  • Adobe for creativity (ensemble d'outils tirés de Photoshop, Premiere ou encore Express)
  • Affinity (création graphique)
  • Autodesk Fusion (conception/fabrication/ingénierie assistée par ordinateur)
  • Blender (création 3D)
  • Resolume Arena et Resolume Wire (pour VJ et artistes visuels en direct)
  • SketchUP (modélisation 3D)
  • Splice (bibliothèque de samples)

Pour tous ces logiciels ou services, Claude se charge d'à peu près n'importe quelle tâche. Dans Blender par exemple, vous pouvez lui demander de repérer tous les objets X puis de leur appliquer la texture Y. Ou bien d'effacer les compositions inutilisées dans votre projet pour le rendre plus lisible. Pour vous faire une idée, voici une démonstration vidéo :

Même chose dans Affinity : l'IA peut analyser vos calques et les renommer de manière logique pour une meilleure organisation. Le but est simple : faire des manipulations répétitives ou chronophages un mauvais souvenir.


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