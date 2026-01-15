Le MacBook Air M2 chute à moins de 600 € en cumulant ces 3 offres, mais il va falloir faire vite !

C’est probablement la meilleure offre de ce début d’année. Pour les soldes 2026, Carrefour propose une triple promotion exceptionnelle sur le MacBook Air M2 13,6” qui permet de l’obtenir pour son prix le plus bas. On vous explique comment obtenir ce prix mini.

Il n’y a rien de mieux pour commencer une nouvelle année que de se faire un gros plaisir tout en profitant d’une offre promotionnelle ultra intéressante. Alors pour ce début d’année 2026, nous avons trouvé une petite pépite sur le site de Carrefour : le MacBook Air M2 13,6” à un prix jamais vu.

Pour en profiter, il faut cumuler 3 promotions. La première est toute simple puisqu’il s’agit d’une baisse de prix déjà affichée. Ainsi, le MacBook Air M2 est affiché à 749 € au lieu de 999 €, soit déjà 250 € d’économie. Si vous avez en plus la carte de fidélité gratuite Carrefour, vous gagnerez 50 € sur votre cagnotte, ce qui fait que le MacBook Air M2 vous revient à 699 €. Mais ça n'est pas tout ! Jusqu’au 17 janvier, vous bénéficiez en plus de 15 € en bon d’achat tous les 100 € d’achat. Vous pouvez donc profiter d’un bon d’achat de 105 €.

En cumulant toutes ces offres, le prix de revient final de l’ultrabook d’Apple est de seulement 594 €, soit plus de 400 € de remise. C’est du jamais vu pour le MacBook Air M2 et ça risque de partir comme des petits pains alors ne perdez pas une seconde avant de passer à l’action !

Le MacBook Air M2 chute à moins de 600 euros !

Le MacBook Air M2 est un ultrabook puissant grâce à sa puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Elle est associée à 16 Go de RAM et 256 Go de SSD. Ce modèle s’avère à l’usage capable de faire fonctionner les logiciels les plus lourds et exigeants.

En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’un modèle 13,6 pouces avec une dalle Liquid Retina qui offre une résolution de 2560 × 1664 pixels et une luminosité de 500 nits. L’image offre un rendu clair, net et avec de très jolis couleurs.

Le dernier gros avantage du MacBook Air M2, c’est sa mobilité. Avec son poids plume de 1,24 kg et ses petites dimensions, il passe dans n’importe quel sac. Et comme il bénéficie d’une autonomie de 18 heures, vous n’avez même pas besoin de vous embêter à prendre le câble de recharge.