Honor Magic9 : le futur roi de la vidéo grâce à un partenariat avec un géant du cinéma ?

L’ultime smartphone de la série Honor 600, le Honor 600 Pro, ayant été présenté officiellement, les rumeurs peuvent désormais se focaliser sur les prochains modèles de la marque chinoise. Le Honor Magic9 a déjà fait l’objet de plusieurs rumeurs. La dernière en date évoque une amélioration significative de la partie vidéo.

honor magic 9
Crédits : @RODENT950 via X

Honor vient d’officialiser le dernier modèle de sa série Honor 600, le Honor 600 Pro. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, la marque chinoise prépare déjà la suite. Et la suite en question, c’est notamment le Magic9. Plusieurs informations provenant – supposément – de sa fiche technique ont déjà émergé sur le web le mois dernier et il en ressort que Honor compte bien se mesurer à Samsung et à son Galaxy S26.

Batterie de 8 000 mAh, écran plat de 6,36 pouces, capteur principal de 200 MP, téléobjectif périscopique de 64 MP, ultra grand angle de 50 MP : ce sont autant de spécifications qui ont fuité. Mais une nouvelle rumeur vient de faire surface : le Honor Magic9 pourrait constituer un bond en matière de photo et, surtout, de vidéo.

Honor mettrait l’accent sur la vidéo avec le Magic9 grâce à un partenariat historique

C’est sur Weibo, le réseau social chinois, que le leaker Guan Tongxue GiM a dédié une publication au Honor Magic9. L’informateur y annonce que la marque chinoise pourrait lancer sa série Honor Magic9 en Chine dès octobre prochain et qu’elle serait livrée avec MagicOS 11.

Mais le leaker s’est surtout épanché sur le volet photo et vidéo. Selon lui, la série Magic9 serait la première gamme grand public à utiliser la technologie de caméra ARRI. Si l’information s’avère correcte, cela laisse présager une mise à jour majeure pour les smartphones de Honor. ARRI (acronyme pour Arnold & Richter Cine Technik) est, comme le soulignent nos confrères d’Android Headlines, un leader mondial des systèmes de caméras… de cinéma.

Cela serait la suite logique de ce que Honor a déjà amorcé avec le Robot Phone, que nous avons vu de nos propres yeux cette année lors du Mobile World Congress. Le leaker vient également corroborer la thèse d’écrans plats pour cette future gamme et va jusqu’à évoquer un design repensé pour être plus « jeune », tout en gardant l’élégance propre à la gamme.


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