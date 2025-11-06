Le Google Pixel 10 (256 Go) est à un prix imbattable grâce à cette vente flash Amazon

Une vente flash organisée par Amazon vous donne la possibilité d'avoir le Google Pixel 10 avec 256 Go de stockage à un prix imbattable. Dépêchez-vous, vous n'avez que quelques jours pour en profiter !

Alors que le Black Friday 2025 n'a pas officiellement commencé, Amazon vous permet de profiter d'une superbe offre promotionnelle sur le Pixel 10 avec 256 Go de stockage.

Jusqu'au mercredi 19 novembre prochain, à l'occasion d'une vente flash, la plateforme italienne du célèbre site e-commerce propose le smartphone Google (disponible en quatre coloris au choix) à exactement 692,56 euros au lieu de 999 euros.

Cela correspond à une réduction de plus de 30% par rapport au prix conseillé. Pour information, le tarif réduit est obtenu lorsque vous ajoutez le produit au panier et inclut 5,02 euros frais de port (pour l'envoi du téléphone en France).

Amazon baisse fortement le prix du Google Pixel 10 avant le Black Friday

Dévoilé par Google durant l'été 2025, le Pixel 10 associé à l'offre d'Amazon possède un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 422 ppp.

Le smartphone de Google est également doté du processeur Google Tensor G5, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'une batterie de 4970 mAh avec la charge rapide, et du système d'exploitation mobile Android 16.

La partie photo/vidéo du Google Pixel 10 est assurée par la présence d'un triple capteur de 48 + 10,8 + 13 MP et d'un capteur frontal de 10,5 MP pour la la prise de selfies. De son côté, la connectivité inclut le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 6, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Besoin de plus d'informations sur le smartphone ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Google Pixel 10.