Google Pixel 9 : Amazon casse le prix du smartphone à quelques jours du Prime Day

Profitez vite de ce bon plan Amazon pour vous offrir le Pixel 9 à prix cassé ! À quelques jours du Prime Day, le célèbre site e-commerce vous permet de faire une bonne affaire sur l'achat du smartphone Google, depuis sa boutique virtuelle italienne.

Alors que le Prime Day 2025 débutera le 8 juillet prochain, Amazon a pris la décision de casser le prix du Pixel 9. Sur son store italien, le géant du commerce en ligne vous donne la possibilité d'avoir le smartphone Google à exactement 540 euros au lieu de 899 euros. Le prix réduit est obtenu lorsque vous ajoutez le produit au panier.

Durant l'étape de la commande, des frais de port à hauteur de 4,94 euros sont appliqués pour une livraison de l'article en France. Au total, le téléphone revient à 544,94 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir du Google Pixel 9. De plus, en sachant que le même smartphone est à 649 euros sur Amazon France, vous réalisez une belle économie de 100 euros si vous le prenez via Amazon Italie.

Amazon brade le Google Pixel 9, c'est le Prime Day avant l'heure

Lancé par Google il y a près d'un an, le Pixel 9 est équipé d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, une densité de 425 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Tensor G4, du système d'exploitation mobile Android 15 et d'une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide.

L'APN du téléphone embarque une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 50 MP et une caméra frontale de 11 MP dédiée à la prise de selfies. De son côté, la connectivité du Google Pixel 9 est composée du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Besoin de plus de détails ou d'informations sur le smartphone ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test du Google Pixel 9.