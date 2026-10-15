Windows 11 devient 20 % plus réactif et fonctionne plus rapidement sur les PC avec 8 Go de RAM

Microsoft annonce des améliorations de performances importantes pour Windows 11, qui gagne 20 % de réactivité. Les PC les moins biens équipés, avec seulement 8 Go de RAM, en profitent tout particulièrement.

Windows 11

En début d’année, Microsoft promettait de revenir aux fondamentaux en améliorant l’expérience de base de Windows 11 plutôt que de concentrer ses efforts sur des fonctions d’IA finalement peu pertinentes pour les utilisateurs. L’éditeur a depuis déployé plusieurs mises à jour permettant de réparer et d’améliorer  les performances de l’OS. L’explorateur de fichiers en a bien profité, tout comme le menu contextuel du clic droit.

Aujourd’hui, l’entreprise annonce des gains de vitesse conséquents dans Windows 11 au quotidien : on nous promet une expérience Windows jusqu’à 20 % plus réactive. Ces améliorations seraient perceptibles dès le démarrage du PC et s’étendraient au menu Démarrer, à l’Explorateur de fichiers, à la Recherche, à l’Outil Capture d’écran, à Microsoft 365, à Edge et à d’autrees services encore.

Windows 11 va consommer moins de RAM

“Une part importante de ce travail consiste à optimiser l’utilisation de la mémoire et des ressources système. Nous avons amélioré la gestion et l’efficacité de la mémoire dans Windows afin de consacrer davantage de ressources de votre PC à vos activités”, explique Microsoft. Les PC les moins bien dotés, qui embarquement uniquement 8 Go de RAM, verront des résultats encore plus impressionnants que sur les machines les plus puissantes.

“Windows peut désormais conserver jusqu’à 2 Go supplémentaires de vos données actives en mémoire, au lieu de les déplacer vers un stockage plus lent, ce qui permet à votre PC de rester réactif même lorsque vous ouvrez plusieurs applications ou onglets de navigateur”, ajoute la firme. Et pour économiser la mémoire et réduire son utilisation en arrière-plan, les widgets ne se chargent désormais que lorsque vous les ouvrez sur les PC avec 8 Go de RAM ou moins, libérant ainsi plus de 200 Mo de précieuse mémoire pour les applications et autres tâches.

Alors que les coûts de la mémoire ont explosé, rendant difficile l’acquisition de composants pour les utilisateurs, l’optimisation logicielle devient primordiale pour assurer de bonnes performances avec peu de RAM. La mise à jour apporte une personnalsiation plus poussée du menu Démarrer et de la barre des tâches, ainsi qu’une fiabilité accrue de la connectivité Bluetooth.


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