Microsoft supprime le meilleur moyen de booster son SSD sous Windows 11, mais une alternative fonctionne toujours

Windows 11 cachait un pilote SSD ultra-performant, et une astuce permettait de l'activer facilement. Microsoft vient de fermer cette porte dans ses dernières versions test. Une alternative existe encore, mais elle s'adresse aux utilisateurs les plus à l'aise avec le système.

Les SSD NVMe équipent aujourd'hui la quasi-totalité des PC portables et des PC de bureau. Leurs performances ont longtemps été bridées par Windows. Ce dernier faisait transiter les commandes NVMe via une ancienne couche de traduction héritée de l'ère des disques durs. Un pilote peut pourtant redonner une seconde jeunesse à votre SSD si ses performances ont diminué avec le temps. Microsoft travaillait discrètement à une solution bien plus radicale.

En décembre 2025, Microsoft avait intégré un nouveau pilote NVMe natif, baptisé nvmedisk.sys, à Windows Server 2025. Des tests avaient alors montré des gains impressionnants qui pouvaient atteindre 85 % en écriture aléatoire sur certains modèles de SSD. Des bidouilleurs avaient rapidement découvert comment activer ce pilote sur Windows 11 via une simple manipulation du registre système.

Le pilote NVMe natif de Windows Server 2025 booste les SSD jusqu'à 85 % mais Microsoft bloque son activation sur Windows 11

Selon Deskmodder, les quatre clés de registre FeatureManagement qui permettaient d'activer le pilote ne fonctionnent plus depuis les dernières versions Insider de Windows 11. Microsoft n'a pas communiqué officiellement sur ce blocage inattendu. Le pilote promet pourtant jusqu'à 80 % de gains en IOPS et 45 % de réduction de charge CPU en conditions intensives. Des benchmarks réalisés par des utilisateurs avaient bien confirmé des améliorations significatives en écriture aléatoire, avec des gains allant jusqu'à 64,89 % en lecture aléatoire 4K sur certaines configurations.

L'astuce registre n'est cependant pas la seule voie disponible. L'outil tiers ViVeTool permet toujours d'activer le pilote natif via deux identifiants de fonctionnalités cachées, 60786016 et 48433719. La manipulation nécessite une invite de commandes en mode administrateur et un redémarrage complet de la machine. Les mêmes risques de compatibilité s'appliquent néanmoins. Les outils de gestion SSD comme Samsung Magician ou WD Dashboard restent incompatibles avec le nouveau pilote, et les utilisateurs de BitLocker doivent suspendre la protection avant toute tentative. Microsoft n'a pas encore annoncé de date de déploiement officiel sur Windows 11 25H2 et 26H2.