PlayStation : Sony confirme à demi-mot que ses jeux ne sortiront plus sur PC

Alors que l'on attend toujours une communication officielle de la part de Sony concernant l'avenir de ses portages PC, la firme accumule les indices confirmant l'annonce de Bloomberg d'il y a quelques semaines. Certaines descriptions de studios ont discrètement changé, effaçant au passage toute mention de la plateforme PC.

PS5 Pro
Crédits : Phonandroid

Fin février, une nouvelle venait secouer le petit monde du jeu vidéo. D'après le journaliste Jason Schreier, Sony serait sur le point d'arrêter de porter ses exclusivités PS5 sur PC. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce revirement de stratégie et pourtant, des semaines plus tard, le géant japonais se refuse toujours à toute communication officielle. Néanmoins, les choses commencent déjà à bouger en coulisses, et il devient de plus en plus difficile pour la firme de le cacher.

En allant à la pêche aux indices, des internautes ont ainsi remarqué que plusieurs des studios first-party de PlayStation (ceux qui appartiennent à Sony et développent des exclusivités, donc) ont modifié leur description sur la page web dédiée aux studios partenaires. C'est notamment le cas de Xdev, qui mettait autrefois en avant son travail aux côtés « des studios externes ambitieux du monde entier ». Aujourd'hui, la branche déclare travailler sur « titres exclusifs et passionnants pour les joueurs PlayStation ».

Sur le même sujet — PlayStation arrête les jeux PC, mais on pourra quand même jouer à Wolverine ou Saros sur ordinateur de cette manière

PlayStation confirme discrètement la fin des portages PC

Un changement de description qui peut paraître étrange au premier abord, mais qui prend tout son sens dans le contexte actuel. D'autant que d'autres modifications sont bien plus explicites. C'est notamment le cas de celle de Valkyrie Entertainment, qui a effacé la mention de la plateforme PC, pour se recentrer sur les exclusivités bien connues de PlayStation. Au global, plus aucune description ne contient le mot PC… ou presque.

Nixxes Software est le dernier studio à évoquer frontalement son travail sur les portages PC. Il faut dire que ce dernier a été racheté par Sony précisément avec ce but en tête. C'est notamment à lui que l'on doit le portage des Marvel's Spider-Man. Espérons que le changement de stratégie de Sony ne lui soit pas fatal, comme cela a été le cas pour Bluepoint Games, récemment fermé et qui a complètement disparu de la page dédiée aux partenaires.


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