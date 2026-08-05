Motorola propose de tester la version bêta d’Android 17… sur un smartphone pas encore annoncé

Petite bourde du côté de chez Motorola, qui vient de révéler l’existence d’un nouveau smartphone en annonçant un accès à la version bêta d’Android 17.

La famille des Edge 70 de Motorola continue de s’agrandir. Après avoir lancé des modèles tels que les Edge 70 ou Edge 70 Pro il y a quelques mois, le constructeur continue d’enrichir son catalogue de nouveaux smartphones. Le Motorola Edge 70 Max est arrivé en France il y a peu, et il devrait être accompagné d’un Edge 70 Neo.

Ce mobile n’a pas encore été annoncé en grande pompe, mais une publication sur les forums de Motorola a vendu la mèche. “Nous recherchons des utilisateurs de Motorola Edge 70 Neo en Inde pour participer au test bêta d’Android 17 ! Si vous êtes intéressé(e), cliquez sur le lien ci- dessous pour vous inscrire”, est-il indiqué dans un message officiel. La marquene risque pas de trouver tout de suite des volontaires pour rejoindre le programme bêta, puisque le Motorola Edge 70 Neo n’est pas encore sorti, et n’a même pas encore fait l’objet d’une communication en bonne et due forme.

L’Edge 70 Neo est le prochain smartphone compact de Motorola

Autrement dit, Motorola vient de faire fuiter son prochain Edge 70 Neo. Il ne s’agit très probablement pas d’une erreur, car ce modèle est mentionné à la fois dans le sujet sur le forum et dans le formulaire qu’il faut remplir pour s’inscrire à la bêta d’Android 17. De plus, l’Edge 60 Neo avait été lancé en septembre 2025, il serait logique que son successeur débarque aussi en septembre cette année. Le fabricant cherche à varier les formats. Le récent Edge 70 Max a permis de proposer un grand écran de 6,82 pouces, tandis que l’Edge 70 Neo s’occupera de l’inverse en offrant un affichage compact. On peut s’attendre à la présence d’un écran de 6,36 pouces dans la diagonale, comme pour l’Edge 60 Neo.

Motorola vient d’ouvrir la bêta d’Android 17 à de nombreux modèles de smartphones, dont ceux de la série Edge 70. Les Razr 70 Plus, Razr Plus 2026, Moto G Power 2025 et 2026, Moto G 2025 et 2026, ainsi que Moto G Play 2026 sont aussi concernés. L’existence d’une bêta publique d’Android 17 pour l’Edge 70 Neo laisse supposer que celui-ci sera livré sous Android 16, et non directement sous Android 17.