God of War Laufey : 20 minutes de gameplay pour le prochain jeu de la série, avec une grosse surprise à l’intérieur

On l'attendait, il a été le “one more thing” du dernier State of Play : le prochain jeu God of War s'est dévoilé en long et en large hier soir. Un gigantesque trailer de 20 minutes de gameplay qui vient confirmer les récentes rumeurs sur le titre.

god of war laufey

On savait depuis un moment que Santa Monica préparait un nouveau God of War. On se doutait aussi que le studio allait de nouveau bousculer ses habitudes en matière de scénario. Les rumeurs disaient donc vraies : Kratos et Atreus seront donc bel et bien absents du prochain opus de la série. Ou du moins, ils ne seront clairement pas les personnages principaux, puisque ce rôle reviendra à Faye. Un nom qui vous dit sûrement quelque chose si vous avez joué aux deux derniers titres en date.

Faye est en effet la compagne de Kratos et donc mère d'Atreus, décédée au début du reboot de 2018. Ce sont ses cendres que les deux dieux amènent au sommet de la montagne dans le jeu. Le trailer diffusé hier soir commence à ce moment précis, mais prend rapidement un virage inattendu (sauf si vous aviez déjà suivi les bruits de couloir). À peine quelques secondes plus tard, nous voilà dans la peau de Faye, incarnée par Deborah Ann Woll (Daredevil, True Blood), qui se réveille dans un monde inconnu.

Sur le même sujet — God of War : on sait qui jouera Kratos dans la série Amazon, vous le connaissez déjà sans le savoir

Le prochain God of War va opérer un virage scénaristique

Il s'agira donc d'aider la déesse à retrouver son chemin vers la Norvège mythologique où se trouve sa famille. Du moins, c'est ce que l'on imagine, car rappelons un détail important : elle est censée être morte (ce qui, pour une déesse, ne devrait être qu'un léger contretemps). Évidemment, le voyage s'annonce compliqué. Les rumeurs annonçaient un jeu se déroulant dans la mythologie égyptienne, ce sera finalement un peu plus que cela. En effet, on aperçoit dans le trailer aussi bien des dieux égyptiens (Sekhmet) que mongols (Begtse).

Autre surprise, le compagnon de Faye sera cette fois… un cube. Dans lequel se trouve une épée. Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations à son sujet pour le moment, si ce n'est que celui-ci parle et se jette contre les ennemis pendant les combats. On imagine aisément qu'il se transformera au cours de l'aventure. Pour en revenir au combat, Faye s'annonce beaucoup plus agile que Kratos, avec ses doubles sauts et ses combos aériens. Pour le reste, on retrouve le punch et les affrontements exigeants auxquels la série nous a habitués. On a hâte.


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